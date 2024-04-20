曾患腦膜炎險死！韓馬利做白內障手術　身形消瘦

年屆69歲的資深藝人韓馬利拍過無數經典劇集，但她2019年患上腦膜炎，又患情緒病後就開始減產。她近期少有劇集播出，並不時與丈夫杜燕歌享受生活，又會出席慈善活動，但原來她前日（18日）才剛做過手術。

她昨日在社交網上載2張手術後的照片，見到她在眼科中心內等候，右眼包上紗布，左眼則顯得有點通紅並有淚水溢出。她發文指：「昨（前）天做白內障手術多謝譚醫生悉心照顧手術成功，今（昨）日拆紗布了，獎勵下自己先。」另一張相則見到韓馬利戴上太陽眼鏡包護，並買了杯雪糕獎勵自己，照片中所見，雖然她看似比之前消瘦，但精神不錯，而且笑容滿面。一眾網民都提醒韓馬利要小心別沾水，記緊戴太陽眼鏡，並要好好休息，而好友車淑梅、劉美娟、艾威、寶珮如、文雪兒、彭家麗、韋綺姍等都有留言叫她保重身體。

韓馬利在2019年時曾因腦膜炎險死，當時她發燒兩日，以為並無大礙，杜燕歌卻硬要帶她去找醫生檢查，誰知醫生立即要她入院，韓馬利當時已陷入昏迷，個幾星期全無意識。幸好，韓馬利吊了三個星期消炎藥後漸康復，但渾身乏力標冷汗，亦不能進食，導致她情緒低落，而且體重曾一度大跌十多磅，更因而引發情緒病。其後韓馬利一直留在家中休養，經杜燕歌悉心照顧，她才終於回復健康。