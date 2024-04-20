【Bethの食卓】佢唔係巨峰喇！

今個星期在讀書會內，同學仔從他的故鄉佛山帶來了超新鮮的嘉寶果給我們一起品嘗，而且是剛4小時內在樹上摘下來，特別新鮮。

它的樣子就像一顆顆巨峰提子，閃爍非常的深紫黑色超迷人，巨大粒，肉質非常甜美，只有皮稍為小酸。它也可以用來煲湯煮食，例如燜豬手、煲雞湯等是尋常吃法。

它的營養價值遠超巨峰提子，在九運裏嘉寶果肯定是人類預防疾病的救星。因為它擁有豐富的維他命能增強人體的免疫能力，還有豐富營養成分包括維他念B羣、纖維、維他命C、花青素、多酚等，更有大量花青素存在於深色果皮中，具有抗氧化作用。果肉則富含維他念C，有助於提升免疫力。有研究指，花青素可能對慢性阻塞性肺病患者發炎指標有改善作用。這天我剛剛喉嚨有點不適，吃了5粒，感覺舒服許多；回家立即訂了一些回港。

嘉寶果盛產於南美及台灣一帶，果實是生長於樹幹上，一粒一粒密密麻麻的，密集恐懼症者有機會看到此樹而被嚇壞。果肉透明又肉嫩多汁，帶有山竹、番石榴及菠蘿等香氣，甜度更可高達13至18度，香甜味美，叫人難以抗拒。至於嘉寶果成熟的過程，先由滿株的綿密白花開始，花香清新淡雅，姿態媲美日本櫻花；花謝後結果，果實更由淡綠色變化紫色再到深紫色至熟透。可惜的是，嘉寶果屬珍稀果種，產量不多，香港更是罕見。

嘉寶果不僅抗病蟲害的能力好，對於環境的適應力也強，只需要定期灌溉和施肥，剩下的就任由果樹自行生長。因為果實甜美多汁，最難防的不速之客就屬鳥害了，常啄食成熟的果實。嘉寶果一年可以開四次花、結四次果，尤其每逢春天和秋天兩季是主要開花期，花況開得很旺盛，同一根枝幹上可以同時開花、結果、成熟，充滿了強大生長力。從開花到結果大概經過一個月到一個半月就能採收，生長速度快；當果實顏色從青綠色逐漸轉為深紫偏黑色就表示已經成熟可以採收，擁有豐碩產量。雖然產量高，但種植初期最需要的是「耐心」，一般來說種下果樹後，大約六到八年才會開始開花結果，需要經過一段費心等待，才能收穫美好果實。

朋友還告訴我在兩三年前，內地曾炒到天價也不乏人問津，能找到好貨色是非常困難呢！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com