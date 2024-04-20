姚焯菲腰間突出紅疹　自爆因為呢樣嘢...

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel)的官方後援會，今日（20日）在尖沙咀籌辦新歌《Dreamscape》展覽，展出Chantel新歌MV的拍攝場景給歌迷打卡，今日展覽首日開幕，吸引過百小菲象（粉絲暱稱）撐場，Chantel親身到場，並首次現場跳唱《Dreamscape》，及與現場的粉絲玩遊戲，氣氛熱鬧。

穿露腰裝的她，腰間出現紅疹及少許Baby Fat，她解釋轉天氣及對塵敏感，皮膚就會敏感，對於身材圓碌碌，她笑說：「係嘅！其實我每日都有做運動，練出肌肉，不過每次返香港做嘢就會瘦番，（想練纖腰？）想健康為主。（想練纖腰先定開個人騷先？）可以一齊。」

她表示今次趁新西蘭學校放term break回港，逗留兩星期就走，有睇炎明熹的演唱會。今日見到粉絲好開心，覺得粉絲搞展覽好辛苦。對今日跳唱不滿意，因人多關係，不夠空間讓她發揮，「地方限制咗，動作唔可以太大，不過已經好好，因為只學咗兩堂，要多謝排舞老師，一直有興趣跳唱，下次可以再挑戰更高難度嘅快歌，（今次跳得吃力？）唔會，只係無綵排，唔知個位，不過識執生，無跳錯，只係有啲位我跳吓跳吓走番中間。」

她首張黑膠碟今日推出，收錄她出道首支單曲《原來談戀愛是這麼一回事》，她開心能推出黑膠，都想買一隻撐自己，作為收藏用。