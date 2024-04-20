任賢齊為藝術犧牲　新片剃頭落髮

由應屆金像獎導演鄭保瑞執導，古天樂、林峯、劉俊謙、任賢齊、黃德斌等演出的電影《九龍城寨之圍城》即將上映，近日發放了製作特輯，其中任賢齊（小齊）為今次電影犧牲剃光頭，黃德斌則要演出盲眼。

小齊透露角色背景造型特別，跟自己相當不像，所以更想挑戰，今次亦是小齊事隔廿多年再次為拍攝而剃光頭，並由替人剪髮零經驗的鄭保瑞親自操刀，導演笑言：「第一刀會從頭頂正中間剃落去。」手起刀落現場人員均不禁發出「嘩嘩」聲，小齊則搞笑說：「等一下將古仔（古天樂）、林峯全部都叫嚟﹗導演準備喺九龍城寨入面開理髮店。」鄭保瑞十分感謝小齊的付出：「辛苦喇！今次想畀大家見到一個未見過嘅小齊，既然佢演叔父輩，想佢嘅造型有唔同，好多謝小齊為角色主動剃頭。」

講到今次下定決心剃頭，小齊解釋：「由於黐頭髮、化妝、卸妝加埋要5個幾鐘，真係好難頂，而且化妝姐姐為咗我要提早3個鐘去現場都好辛苦，所以決定剃頭令大家都輕鬆點。雖然由導演幫我剃頭感覺好奇怪，但佢答應如果我下次要拍戲會幫我做監製，或者有其他事都會幫手，所以就應承畀導演親自出手。」剃頭對演員來說並不簡單，小齊表示回想當年首次為拍攝剃頭後，光頭接洽不到角色演出，經歷大半年沒有工作，當時處於未紅時期，還未推出《心太軟》，他說：「但好享受過程，為咗工作同角色去犧牲都覺得值得。」

除了剃頭，小齊表示與鄭保瑞談論劇本時，還以為自己演出的大佬角色不用拍動作打戲，誰知開工首天便跟林峯打到飛起，更打足兩星期，小齊直言:「德斌同我一齊打林峯，林峯都打得辛苦，我一腳將佢由二樓踢落一樓，其實好高，他喺牆中間撞嚟撞去，差少少就爆缸。我有很多動作打戲，加上動作指導要求極高，拍戲前做咗好多訓練，而且見到洪金寶大哥大依然親自出馬，一手一腳教我哋做動作，覺得敬佩更加要落力去拍。」

至於黃德斌在戲中造型特別，他要扮演一位在大戰被打盲一隻眼的廟街大佬，德斌表示高興可以跟鄭保瑞導演合作：「導演好有火同能力，將每個鏡頭都處理得好細緻，係一套唔簡單嘅動作片。」他憶述首日走入拍攝場景時覺得非常有感覺和質感：「當中包含咗我好多童年回憶，因為我曾經喺城寨附近住過，當年見到城寨都好想入去，但嗰時仲細，入咗條巷之後有啲驚。」