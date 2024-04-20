方力申青筋盡現太「瘋癲」　情緒切換演技大爆發

藝人方力申（小方）新加盟無綫劇《逆天奇案2》飾演天才物理學教，但原來背後有個不為人知的身份，昨晚（19日）一集終於揭開，他跟劇中反派張頴康早已認識，他是對方的幕後代理人兼狂熱粉絲，暗中幫助張頴康執行復仇大計。

形象正面的小方今次罕有飾演反派，演出令人眼前一亮，他不時要在「理性睿智」和「狂熱信徒」之間不停切換，期中一場網絡大戰中，節節敗退的小方激動得爆汗，更谷到額頭青筋盡現，「瘋癲」指數爆錶！

講到劇中真正身份終於揭盅，小方笑言：「依家觀眾唔使再估喇！劇中係張頴康幫我脫離爸爸魔掌嘅人，所以當正佢係恩人，我要報恩幫佢完成報仇大計。」小方坦言角色很有挑戰性：「最難係要諗點樣鋪排，始終唔想脫離角色性格太多，唔想做得太過火，又想有意外驚喜帶到畀觀眾。呢個角色平時嘅情緒係比較平淡、冷靜嘅，但因為成長背景搞到性格有啲缺陷，所以有時會失去理智，要選擇『跳掣』嘅時機係最難嘅。」講到與張頴康非常合拍，更被笑指是CP，小方說：「同佢合作得好開心，大家都希望每一場戲觀眾都睇得開心，我哋兩個都會有商有量去傾點樣做好啲，佢係一個相當專業嘅演員，希望將來可以再合作多啲！」