凌文龍遇大暴雨滯留杜拜機場　折騰12小時感絕望

阿拉伯地區自周二（16日）起發生罕見的大暴雨，打破了75年來紀錄，導致全球第二繁忙的杜拜機場嚴重水浸，國際航空大亂。香港藝人凌文龍亦滯留杜拜機場。他透過社交平台分享了3張身處杜拜機場的實況照，見大批旅客滯留當地，場面一片混亂。他表示一年前開始計劃到法國進修表演課程，直到昨晚終於獨自踏上夢想之旅，未料在杜拜轉機期間遇上大暴雨：「作為一個演員，找到一個好劇本，好故事，十年難遇！現實中，竟然遇上百年一遇經歷！」

由於水浸導致機場癱瘓，凌文龍直言晴天霹靂同時又感到相當徬徨，表示：「當航空公司宣布，航班取消，並未知何時再有航班，再喺機場內經歷接近12小時冇人給予答案嘅折騰，當刻心情是不知用崩潰定無助來形容比較貼切。由細到大，幻想過無限次獨自流落異鄉，隨性又浪漫，原來真實遇到，是何其徬徨。要知道杜拜機場是世界級航空交通樞紐，機場癱瘓，數以萬計乘客紛紛為轉機及住宿煩惱，情況混亂。」

凌文龍指最初以為只是自己班機出問題，未料不久便知道根本無機可飛，行李亦因系統問題不能領回，他表示：「冷靜後接受自己要滯留杜拜，幸好經理人遙距協助提早幫忙book定酒店，暫時可以安頓下來，現場亦遇到上下一心嘅香港人，在最無助一刻找到依靠。」他指原本想藉此趟旅程增值自己，想不到未上表演課已經歷如此奇遇：「雖然一度感到絕望，無助，失落，但退一步看，似乎上天要我明白一個道理：人算不如天算，何不隨遇而安，可能有另一番得着！祝我好運！」曾合拍電影的毛舜筠留言安慰：「很難得這麼混亂下仍book到酒店…希望之後一切順利。」