堀美南　最小巧魅力新星

日本寫真界有好多女優嘅身材都出乎大家意料，因為當中唔少都又高挑又火辣，亦有一啲女優生得細細粒，但係上圍激凸，就好似堀美南咁，而佢亦因此被稱為「最小巧之巨乳魅力」喇！

鮮嫩飽滿

剛才提及到唔少寫真女優生得又細粒又大波，而當中最出名嘅一位，就一定係古銅辣妹葉月彩喇！呢位美人兒樣貌嬌俏可人，身高僅得5呎，外形的的骰骰，但係上圍就有一對飽滿彈手嘅巨型H奶，認真係廟細燈籠大呀！不過，葉月彩今年已經32歲，雖然狀態依然大勇，但係都唔可以旨意佢會喺寫真界發展得好耐，不過大家亦唔使擔心，因為已經搵到接班人，佢就係今日同大家見㕅嘅堀美南喇！

今年23歲嘅堀美南同葉月彩相比，樣子更天真可愛，仲帶幾分溫文兼怕怕醜醜嘅感覺，猶如成日足不出戶嘅鄰家女孩咁款。然而，南妹嘅身材同葉月彩一樣咁吸睛，身高同樣都係得5呎，而心口同樣有對鮮嫩飽滿嘅H奶，所以堀美南亦被封為「最小巧魅力新星」！

重拾自信

堀美南喺高中畢業之後，冇繼續升讀大學，而係去到一間建築公司工作，雖然份工對佢嚟講一啲都唔辛苦，但係就覺得自己仲咁後生，好應該嘗試一下其他行業，又因為南妹自細就發明星夢，經常參加童星招募面試，不過都係無巧而還，到長大之後明星夢依然未磨滅，就喺堀美南想轉工嘅時候，見到現時效力嘅藝能事務所招募新人，於是就膽粗粗走去面試，果然成功畀佢搵到份藝人合約。

之後開始拍寫真，佢覺得相當開心，因為佢曾經因為自己生得矮同大波而感到自卑，勢估唔到嚟到寫真界居然變成自己嘅賣點，令佢嘅自信心番晒嚟，仲決定要憑呢兩個特色喺寫真界發圍添！

堀美南喺寫真界甫登場就成為好多傳媒追訪嘅對象，從其社交網當中就可以見到南妹分享出好多有關自己嘅報道喇，當然亦唔少得欣賞埋佢嘅性感靚相養吓眼啦！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎

三圍：34H-24-35