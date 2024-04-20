佘詩曼貴為圈中富婆　憶述冇錢交稅低潮期

視后佘詩曼（阿佘）近日為銀行拍攝廣告，化身「理財女王」，舉手投足散發女王魅力。入行27年的阿佘經歷人生變幻，仍然追求突破框架，挑戰自我，她坦言：「我參選港姐開始，已經是踏出舒適圈的第一步！」她有感而發表示：「雖然或會有驚或者不安的時候，但我覺得信念很重要，要信自己可以做到，信自己可以跳出自己的舒適圈，嘗試更多新事物。」無論是遇上新角色新事物，阿佘都會把握眼前機會，勇於接受新嘗試新挑戰，發揮表現。同時她對於演藝傳承亦十分重視，阿佘分享感受：「傳承，對我嚟講可能係言之尚早，但事實上我係希望將自己多年嘅經驗或學到嘅嘢分享畀新人同下一代。好多人話依家係青黃不接，哪究竟係佢哋唔願意學，定係冇人教呢？呢個係一個問題。」作為現時數一數二的女藝人，阿佘大方表示：「有機會嘅時候，我都會願意同新人或一齊合作嘅同事傾偈交流，令佢哋唔會好似自己以前咁成日撞板。」

阿佘除了是港劇女王，亦經常被讚投資有道，被封為圈中小富婆，阿佘自爆曾經「撞過板」，初入行時沒有理財概念，當時「搵幾多使幾多」，更不知道需要交稅，回想當時的情況表示：「突然間收到稅單，我直頭被嚇一跳，『係喎，要交稅嘅！冇儲錢添！』當時好驚。第一年後我就學識首要係儲錢，非常緊要，有咗本金就可以做投資。」累積多年理財經驗後，阿佘認為應該要為自己爭取保障，搵錢艱難，將錢愈變愈多就更加難，所以就要問人，不恥下問。」