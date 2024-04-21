星玄｜水瓶女王楚然新劇殺手造型　竟被指似「神仙姐姐」劉亦菲

今日係4月21日農曆三月十三，幸運星係水瓶座，事業運強，無後顧之憂，可放膽追尋夢想。水瓶座的王楚然去年先後憑《玉骨遙》、《我的人間煙火》兩齣劇集，令人氣再度急升，而上個月又有新劇《柳舟記》推出，接下來再有《烽影燃梅香》以及同檀健次合拍嘅劇集《愛情有煙火》，王楚然劇接劇做到無停手，真係事業運強。

日前，有網民於社交網上大晒多張王楚然於新劇《烽影燃梅香》中嘅造型相，當中以殺手造型最為吸引，從相中可見王楚然穿着黑色皮革、白色連身古裝服，配搭黑色絨布披風，整體氣質與以往有鄰家女孩嘅感覺不同，唔少網民見到之後都大讚夠帥氣，更有人話王楚然呢一身造型同「神仙姐姐」劉亦菲氣質相似。

至於是日最旺嘅生肖係虎，狀態好，趁周日接觸大自然，對身心健康有益。肖虎嘅冼靖峰（Archie）早前喺《亞洲超星團》中獲得第三名，成功加入男團「LOONG9」，仲獲官方贈予外號「妙音龍子」。有傳Archie正忙與「LOONG 9」其他成員一齊到北京受訓，但原來佢同黃奕斌、文佐匡均因有工作在身，未能前往，但佢哋並沒有因此而停下來，反而自費上堂增值，Archie你狀態好，趁放假就要多接觸大自然，對身心健康有益。