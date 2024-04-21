【是日通勝】

農曆三月十三

甲辰年 戊辰月 乙卯日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、交易、安床

忌：穿井、栽種、嫁娶

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：20、38、27

幸運顏色：紅色、紫色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：財運回升，量入為出的策略要貫徹始終。

金牛座：做事快靚正，遇任何問題都能應付自如。

雙子座：趁假日四處閒逛，可以為你帶來好心情。

巨蟹座：做人忌心浮氣躁，無論何時應保持冷靜。

獅子座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

處女座：財運一般，花錢欲望大，小心入不敷支。

天秤座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

天蠍座：易因耳仔軟亂購物，逛商場要看緊荷包。

人馬座：頭腦精明，把精力放在學習上，易獲佳績。

山羊座：心情鬱悶，宜趁今日找個地方宣洩負能量。

水瓶座：事業運強，無後顧之憂，可放膽追尋夢想。

雙魚座：財運特別好，多用綠色對你百利而無一害。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 狀態好

（跌）雞 財運差

鼠：多跟伴侶交流，感情關係要用心經營。

牛：個人力量有限，行事要分清輕重緩急。

虎：趁周日接觸大自然，對身心健康有益。

兔：財運一般，每花一筆錢都要想清想楚。

龍：對感情事不夠認真，有可能後悔莫及。

蛇：盡可能克勤克儉，才可避免銀包乾塘。

馬：很容易睡不着，不要把煩惱放在心上。

羊：抽空鍛煉體能，對提升身心狀態有利。

猴：受感情問題困擾，內心需時作出調整。

雞：是日沖煞，財運稍遜，交際費要節制。

狗：偏食不利健康，飲食要注意營養均衡。

豬：不宜睡太久，趁假日做點有意義的事。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

5招風水妝招桃花

美麗是女人一輩子追求的事業，在此和大家分享風水妝容，教你如何「財色雙收」。

1.開運額頭好妝容

面相學中，額頭主30歲前的運，一般30歲前露出額頭為最好。額頭又高又大的女生，建議留些劉海來擋擋，感覺會柔和一點，姻緣也會來得比較早。建議想增運的美眉，在完成妝容後在額頭掃上閃粉，可令印堂發亮，更具靈氣！

2.長眼線更利桃花運

從面相學角度，眼為桃花宮，一般眼形愈長的女性，桃花愈旺，故此，在化妝時盡量將眼睛畫長。建議可使用桃紅色，這會更利姻緣。

3.「財色雙收」的鼻子靚妝容

在面相學中，鼻子是主女性的夫運與財星，如想達到「財色雙收」，建議可在化妝時把鼻子化得挺拔一點，以增加自身的姻緣運與財運。

4.粉嘟嘟唇膏塗出桃花運

唇在面相學中屬於五行水的公位，在周易八卦中主坎卦，而桃花星在五行中也屬於水，故此，唇代表人緣和桃花運。塗唇膏是增強桃花運的風水妝容妙招，想有桃花的女生可以多使用粉紅色的唇膏，一般而言，淡粉紅色帶閃粉的唇膏更佳。

5.跟影響桃花的痘痘說拜拜！

面上長痘為凶兆，對人的桃花運有影響，建議可在面部用粉底顏色稍深的遮瑕粉底液輕印，遮擋痘痘，以增強桃花運。