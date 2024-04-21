演「貓王嫂」贏影后　Cailee Spaeny《美帝崩裂》演新人戰地記者

今年25歲的美國女星Cailee Spaeny體形嬌小，身高不足155厘米，但近年人氣急升，憑2018年機械人打怪獸片《悍戰太平洋 2: 起義時空》（Pacific Rim Uprising）飾演機械人駕駛員嶄露頭角，上年更擔正主演《貓王與我》（Priscilla）飾演「貓王嫂」普麗西拉，奪得《威尼斯電影節》影后殊榮。Cailee於新片《美帝崩裂》（Civil War）飾演新人戰地記者，成為姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）角色的後輩，經驗不足的她為團隊製造不少麻煩。

採用公路電影模式的《美帝崩裂》以近未來美國內戰為背景，非常貼近當下美國左右翼嚴重撕裂的現實。Cailee受訪時談到拍攝片中槍戰場面時，她未有跟隨規則戴上耳塞：「我係片場好麻煩嘅新人演員，每次佢哋派耳塞，我都會講完唔該後就放入衫袋。姬絲汀成日都提我：『Cailee，戴X返個耳塞啦。』但我就話：『唔得，我想感受個實感！』呢個真係好典型嘅新人演員行為，佢成日想感受每一刻，但對我嚟講，拍戲係一個好有趣嘅體驗，我想盡可能投入佢。」