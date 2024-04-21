娛圈單打︱大騎樓變身邪花 估唔到又幾搞笑

打入去年港姐五強的「大騎樓」郭珮文（Juliana），簽約TVB後即獲力捧。日前驚喜亮相處境劇《愛‧回家》，以邪花秘書形象出場，貼身衫固然少不免，更有拉低心口拉鏈和「倒奶」演出，表現自然頗有喜劇感。

Juliana早前已經獲金牌監製讚她有喜劇天分，如今在《愛‧回家》終於一展所長。雖然角色為邪花秘書，但並無暴露演出，反而效果幾搞笑，觀眾睇得開心。網民紛紛要求加戲，讓她成為正式一員。梗係啦，晚晚都可以睇到大騎樓，你話幾歡樂呀！

她也有參演綜藝節目《福祿壽訓練學院》，日前更以「人肉獎座」造型現身，穿上勁貼身金色戰衣扮獎座，不僅要有絕妙身材才能Carry這身造型，還要不介意帶點醜化成分，畢竟唔係個個靚女願意這樣出鏡，不可謂不犧牲。有網民將她跟當年坤哥扮棋相提並論，佩服大騎樓沒有偶包，果然有傻大姐本色。

當然，關公也有對頭人，一樣有人唔鍾意呢位傻氣性感尤物。有小部分網民就覺得，TVB要女藝人賣弄性感十分低俗，又批評Juliana演技生硬，同《新聞女王》拉低拉鏈的高Ling無法可比！唉，好心啦，高Ling入行十幾年，仲攞埋最佳女配角，初出茅廬的Juliana點比；至於拉低拉鏈呢一幕，擺明就係致敬《新聞女王》，得啖笑啫，唔使咁認真。

正值TVB用人之際，《愛‧回家》又經常「人口流失」，用新人填補非常合適。Juliana 22歲卜卜脆，傻吓傻吓頗有觀眾緣，繼續磨練演技，應有好發展。