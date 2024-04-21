謝安琪失落金像獎影后　張繼聰力撐：只係口味上嘅分別

藝人張繼聰昨日以宣傳大使身份全港中學微電影創作大賽，分享做演員的心路歷程，鼓勵所有有志未來成為演員的年輕一代，又謂自己有興趣成為導演：「好矛盾，想開動但又發覺唔係咁容易，所以依家都喺講嘅階段，希望今日分享唔單止鼓勵到學生，仲可以鼓勵埋自己。」指手上已經有劇本和編劇商討了幾年，但始終香港電影製作不易，亦難找投資者。問到張繼聰想拍甚麼題材電影？他說：「我好都想拍，自己演喜劇多啲，但作為演員就想拍正劇。」透露一部有關拳擊題的電影是在幾年前準備的，他亦有參與劇本製作部分，希望能在今年上映。

提到張繼聰剛在外地舉辦完音樂會，他指有巡迴演唱會的計劃，但中間卻有電影拍攝，所以未必能在今年內實現：「因為嚟緊呢兩三個月我都未必喺香港，所以我呢個show喺攤長嚟做。」謂非常享受在台上演出。

談到太太謝安琪失落金像獎「最佳女主角」，張繼聰表示能夠入圍就當贏，而且太太相當堅強，不需要安慰：「其實好難比，仲要五個演員演唔同嘅電影，就算演同一套都未必比較到，當演員達到一個水準，就係口味上嘅分別，所以入圍已經喺一個好好嘅肯定（仔女有冇失望？）緊係冇啦，我哋屋企從來冇擺過獎出嚟，所以啲小朋友都唔會將獎狀睇得好重。」