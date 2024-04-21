【心理測驗】你是個有城府的人嗎？

現代人之間的交往愈來愈不真心，每個人都戴着虛假的面具對待身邊人，也許你覺得和你交情不錯的人，其實人家並未把你放在心裏，而你是屬於哪一種？是有城府的人還是單純的人？快來試試以下的心理測驗吧！

【問題】

第一眼看到的是甚麽？

A.線條

B.親吻的人

【答案分析】

A.很多時候你是一個心思簡單，心直口快，心無城府的人。你是出了名的耿直，不管當下是誰人，你想説甚麽就會直接説出口，從不喜歡藏着掖着。但這並不代表你不知道何謂正常的人際溝通，反而是你對他人坦誠相見的表現。你很容易相信一個人，當你發現對方不值得信任，你便會抽身而退，只要對方能對你有足夠的真誠，那麽你就能打開心扉。你雖然表面看似不好接近，對他人有很強的提防心，可是相處久了就會發現你不光沒甚麽壞心思，更是一個值得信賴的人。

B.在感情中的你心思敏感，總是患得患失。但你表面上的性格與之相反，看起來性格外向，熱情奔放；喜歡熱鬧，喜歡交朋友，不喜歡獨處，永遠不甘寂寞；並且不管什麽時候，總是笑嘻嘻的，讓人感覺十分積極樂觀，好像沒煩惱一般。其實你也有不為人知的陰暗面，你會把內心藏起來，不讓人知道你的真實想法。實際上的你敏感多疑，心思多，想法也多，而且時間長了就容易對他人產生不信任感，總是會心生嫌隙。