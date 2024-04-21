懷孕後期腰痛難耐　丈夫可幫忙緩解

懷孕第28周起，開始第三妊娠期，亦即是進入了懷孕後期，肚子大得令肢體動作不靈活，不少孕婦會伴隨有腰痛，甚至腳腫腳痹問題。脊醫王俊華指出，懷孕至後期，體重上升增加脊椎所承受的壓力，孕婦若曾經患腰椎間盤突出，更會存在復發風險。

孕婦常出現坐骨神經痛

有位懷孕七個多月女士前來脊醫診所，指自己有坐骨神經痛，腰和盆骨都在痛，痛楚更延伸至大腿小腿，感到腳麻痹無力。脊醫王俊華表示，坐骨神經痛與腰背痛等字眼的意思相約，其實只形容痛症出現的位置，並非痛症的病因，坐骨神經是指腰椎第四、五節的神經線，薦椎（薦骶骨）第一、二、三節的神經線，通過腰及盆骨黏附在一起，統合稱之為坐骨神經。

坐骨神經痛則泛指以上提及的神經線有任何受壓，由腰至臀部，經大腿後方肌肉延伸至小腿，壓到坐骨神經所引起的痛楚。導致坐骨神經痛的成因有許多，腰椎的包括腰椎間盤突出、腰椎滑脫或腰椎關節功能性問題，盆骨的包括梨狀肌的肌肉拉傷、發炎或收緊，以及盆骨關節功能性問題，這些都會壓到坐骨神經引發痛楚。

胎兒頭部壓在坐骨神經

隨着胎兒日漸長大，在媽媽肚內做出各種姿勢，假如頭部正好壓在媽媽的坐骨神經上，亦會引起腰痛、腳麻痹等徵狀。至於生理方面，懷孕後期，媽媽身體會釋放一種鬆弛激素，目的是為了放鬆子宮頸口、陰道擴張位置、肌肉、關節、韌帶等，以助胎兒在分娩期間順利通過，縮短分娩時間；由於關節和韌帶放鬆了，孕婦的腰部穩定性便會減弱，因此容易出現腰痛腳麻痹等徵狀。

丈夫幫忙緩解五大方法

這位孕婦求診時表示，心情不好亦令腰痛感覺更強烈，指丈夫不理解自己不適，令情緒受影響。脊醫王俊華建議，家人宜幫忙日常家務，陪伴運動，照顧孕婦感受有助紓解不適。

方法一）家務分憂：做母親最關心嬰兒出生後的安排，丈夫宜幫忙清理雜物，搬動重物，例如安裝嬰兒床等大型家具，孕婦則可整理較輕物件，避免彎腰，可坐在矮櫈進行執拾。

方法二）監察體重：這個很重要，由於大部分孕婦過了頭12周，適應了懷孕反應，胃口便會變好，為了胎兒成長可能會吃很多；丈夫應多加注意太太飲食，避免吃過量令體重急速上升，整個孕期增加12公斤已很理想。

方法三）局部熱敷：由於孕婦應盡量避免服用止痛藥，如有腰痛不適，丈夫可幫忙進行熱敷，把暖水袋或熱毛巾放在疼痛位置熱敷，每次約20分鐘。

方法四）助用孕婦枕：太太側睡時，丈夫可幫忙把孕婦枕放在兩腿之間，減輕其腰部壓力，有助放鬆入睡。

方法五）陪伴運動：孕婦宜每星期運動兩至三次，在醫生認可情況下培養運動習慣，瑜伽是不錯選擇，丈夫陪伴助太太增強運動恒心，夫婦感情更好。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家