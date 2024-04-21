黃子韜疑遭百大DJ拒絕同台　爆粗狂轟：motherfxxker！

內地男星黃子韜向來火爆，昨日（20日）他原定與「世界百大DJ冠軍」Martin Garrix同台演出，惟突然鬧出糾紛，最後只得Martin獨自上台打碟，甚至在台上播放與黃子韜合作的歌曲，但黃子韜就未有上台，只在後台全程直播，怒斥：「這是我的聲音！可是我人不在台上，他把我的歌全放了一遍，我演個毛啊！」待對方表演結束後，黃子韜才上台，並重新演唱合作歌曲，又向觀眾表示：「很遺憾，本來今天這首歌是兩個人應該一起的，我也不知道為甚麼，突發狀況。我尊重所有跟我合作的人，綵排不來也沒關係，我自己來綵排，今天舞台不來也沒關係，我也尊重主辦方，我尊重台下每一位觀眾，我站在這個地方即使尷尬我也認了，謝謝你們的到場。」暗示Martin缺席綵排，離場前更爆粗：「說實話他是誰跟我一點關係沒有，因為我本身就不認識！I don't fxxking care motherfxxker！」

事後有網友到Martin社交平台質問為何拒絕同台，他就表示：「我已經準備好了！也在我的表演結束時放了那首歌，但是他不見了。網絡上流傳相關影片，這些指摘很傷人且不是事實。」而黃子韜亦在社交網發文，針對爆粗一事道歉：「對於在今晚演出中我最後的一些不當言論，在此向主辦方、品牌方、所有觀眾致以真誠的歉意。身為公眾人物，我的言行起到了不好的示範作用，造成了不良影響。為此，我將引以為戒，接受大家的批評和監督，不再有此類情況發生。希望今晚的小插曲，不要傷害到任何人，也不要影響大家的心情，再次感謝大家今晚的到來，祝大家晚安。」