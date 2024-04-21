衛詩雅着裙打波唔怕走光　避談角色被搶輸影后

藝人衛詩雅、朱鑑然和蘇麗珊今日（21日）出席活動，三位藝人更親自落場玩閃避球賽。衛詩雅身穿白色連衣裙落場比賽，解釋指今日的活動是關於共融和多元化，因此不應該限制只能穿褲，故她決定嘗試穿裙落場做運動，並笑言結果非常成功，她們隊勝出了第二場的賽事。講到閃避球，衛詩雅透露她只有在小時候玩過，又笑言可以向公司自薦拍有關閃避球的電影。

談到衛詩雅失落金像獎「最佳女主角」，她表示不會感到傷心：「當然參加得呢個比賽，都會想盡力，同埋都會戥人哋開心。」而問到有不少網民和報導都指剛出爐金像影后余香凝所飾演的電影主角原本屬意衛詩雅，更指出如果由衛詩雅演出的話得獎者會被改寫，就此衛詩雅說：「呢啲問題我唔答啦。」謂準備金像獎的時候精神較為繃緊，故早前放假休息：「我喺返咗爹哋媽咪屋企，同佢哋燒嘢食家庭日。」稱接下來會有廣告工作，至於拍戲則在看劇本階段。

同場朱鑑然和蘇麗珊二人都是第一次玩閃避球。講到蘇麗珊早前在台灣花蓮經歷地震，她指幸好選擇了一間有房東的住宿，透露自己早幾日才回到香港，笑言地震發生後沒有向家人報平安：「我媽咪喺唔知，因為佢唔喺香港，而我都冇特別同佢講，唔想佢擔心。」而朱鑑然則指早前完成了電影《紅豆》的拍攝，現在正籌備新電影，透露該電影有不少動作場面，會用槍械。問到朱鑑然和正在了解中的圈外異性對象進展到那一步？他說：「繼續了解中，因為了解嘅過程好長，阿爸阿媽都仲繼續了解緊，我哋冇話有乜阻滯，唔想透露太多，想好好保護呢段關係（順利？）OK嘅。」