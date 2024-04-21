烤虎蝦：蝦肉塗上芫荽蓉、大蒜和橄欖油等烤至剛熟，蘸用番荽油、檸檬汁和青瓜等製作的醬汁或檸檬汁，彈牙鮮香。（胡振文攝）

位處歐洲、亞洲和非洲之間的地中海，連接多個國家及島嶼，不但是個漂亮的度假勝地，更融合了周邊國家的飲食風格，打造出色彩繽紛、豐富多樣和健康美味的地中海菜。近日有全新地中海菜館開業，亦有大廚因應季節打造多款地中海風味的海鮮菜式，讓大家隨時「味」遊地中海。

保留食材色澤

每次講到地中海菜，大家就會想到健康飲食。有指地中海菜最早於1960年代出現，菜式常見融入意大利、西班牙和法國等歐洲國家，亦有希臘和摩洛哥等非洲國家元素，適量海鮮或小量肉類會配大量穀類、蔬果、豆類、乳酪、堅果和水果等食材，加橄欖油、天然香料或香草等配以輕盈簡約烹調法，盡量避免油炸或煙熏，保留食材原有色彩，味道和諧，原汁原味，又能達到健康目的，故成為近年健康飲食潮流。

愉景灣一間新開的地中海廳，來自摩洛哥的主廚El Mehdi Zenasni指地中海菜式亦受中東地區影響，如東部或東北部多滲入摩洛哥、黎巴嫩、土耳其和希臘等地區飲食，較多選用肉料和香料入饌。大廚為了讓食客感受到與別不同的地區風味，特別推出多款富中東風格的傳統地中海式美饌，讓大家嘗新。

地中海菜當然少不了海鮮菜式，除會加橄欖油烹調外，還會用上不同香草醃製，放入西班牙烤爐烤製，香口惹味。肥美的烤虎蝦，蝦肉塗上芫荽醬、大蒜和橄欖烤煮，吃時唧點檸檬汁和自家製芫荽醬，鮮爽味美。希臘風格的烤魷魚，魷魚用乾牛至、芫荽和橄欖油等調味再烤焗，配醃製一晚的雜錦蔬菜，酸酸甜甜蔬菜配彈牙魷魚，滋味滿分。地中海風味整條鱸魚，魚肉抹上香草和大蒜烘烤，配帶辛香的辣番茄洋葱莎莎，魚鮮肉嫩。

中東風菜餚就有小吃拼盤，集齊鷹嘴豆蓉、茄子蓉和希臘乳酪等，配蔬果切和烤餅享用，相當地道。富摩洛哥風味的牛肉塔吉鍋，牛小排加香料和橄欖油等慢煮2.5小時，吃時加點杏脯、西梅和杏仁等點綴，味道香濃。希臘風格羊腿煮足2.5小時再烘烤至肉香四溢，加米粒意大利麵和菲達芝士，拌羊肉汁享用，啖啖肉好滿足。食客可以選戶外位置用餐，面對無敵海景，胃口大開之餘，更有度假感覺。

新派配搭滋味

地中海擁有豐富海產，海鮮菜式多不勝數。尖沙咀一間五星級酒店頂樓海景蠔吧主廚Oscar Chow因應春夏季節，特別推出多款輕盈健怡的地中海海鮮菜式。Oscar指經歷冬季來到春夏，部分魚類的肉質更為肥美，配輕盈蔬果和簡單的調味，已經很美味。這次推出的地中海海鮮主題菜式，大廚會在傳統的基礎上加添創意，為食客帶來新鮮感。

在水質純淨無污染的南極Patagonia Bay生長的深海海鱸魚，肉質細滑、油脂豐富，配用忌廉煮腍的青口、青口忌廉泡泡和刁草番荽油，香滑富口感。輕煎的劍魚柳灑上水瓜柳粉，再加點意大利番荽、茴香片和其他蔬菜，酸爽開胃。創新的鯛魚他他配墨汁脆西米餅，魚肉他他因應香港人口味特別加入杧果，配用西米和墨汁製作的米餅，散發陣陣杧果氣息。

除了魚類外，亦有人氣的蝦肉菜式。傳統的薄切西班牙紅蝦，配魚子醬、紅蝦頭油和香草油外，Oscar更特地加入提子和炸蝦片，為新版本的薄切紅蝦添上果香。另一道帶子卷牡丹蝦，加墨汁的帶子慕絲捲好蝦肉後蒸煮，配紅菜頭汁和青蘋果片，酸爽清新。