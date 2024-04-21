朱千雪向陳凱琳取生B經　蛇咬唔講腹中塊肉性別

前港姐冠軍陳凱琳（Grace）和朱千雪（Tracy）今日（21日）出席活動，而宋熙年則擔任活動主持人。活動上，Grace分享她早前眼睛發炎，不過現在已經痊愈。

Tracy已懷孕九個月，不過月尾還有一個活動要出席，仍未知入院時間。她又笑言不覺辛苦：「我唔知嚟緊嗰肚會唔會再大好多，或者重好多，所以我依家都係行得就行，做得就做。（老公攞假陪你？）佢有問我要攞幾多日假，但喺我唔知要幾多日先夠。」又謂活動上有向已經是三個孩子的媽媽的Grace取經，亦收到了Grace送的有用嬰兒用品禮物，Grace笑言叫Tracy在現階段好好休息，之後只會愈來愈忙忙碌。

Tracy又指可能不會舉辦BABY SHOWER來公布BB性別：「因為我老公又要飛，我自己做嘢又要做到月尾，所以要睇吓五月有冇時間，如果有會再邀請啲朋友嚟。」續指很享受身邊人猜測BB的性別，而具生孩子經驗的Grace說：「我估唔到，因為我淨係生過仔，不過我都望佢有仔，佢哋真喺好活潑，我都想Tracy感受吓。」

提到有網民指作為老師的Tracy上課時表現非常嚴肅，她就解釋因為課堂是講解「公共關係」比較嚴肅的問題，所以甚少會笑，問到Tracy會否是一位嚴厲的媽媽？Tracy說：「我唔知，因為我個人感覺上好Chill，但對某啲嘢又會好執着。」而Grace則指嚴肅與否，是會隨着小朋友的性格而變化，不過她就稱自己會經常被囝囝欺負。

提到Grace眼部不適，她指眼睛非常緊要，所以會限制囝囝們看電視的時長，更指到現在仍然不會讓孩子們碰平板電腦。