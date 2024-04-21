本日日本：香蕉蛋糕品牌出即食咖喱　味道竟然係……

以香蕉蛋糕馳名的日本人氣手信品牌Tokyo Banana，多年來專注於開發各式甜點，最近竟然踩過界首次推出即食咖喱「Tokyo Banana咖喱」，並於4月23日正式推出。品牌今次推出新品的原因是有信心「香蕉讓咖喱變得更加美味」，產品由一眾甜點師傅研發而成，美味的關鍵是採用大量香蕉泥，並添加了15種以上的香料，再加上日本洋葱、生薑、大蒜及秘製麴糵等慢慢熬煮而成，因此製出來的咖喱味道特別濃郁、香氣撲鼻。今次共推出2款口味，包括加入了香蕉、發酵牛油及嫩滑雞肉的「牛油雞肉咖喱」，是一種可以享受香蕉和發酵牛油濃郁風味的正宗咖喱雞。另一款是「堅果水果咖喱」，除了香蕉更加入了杧果、奇異果及腰果，令咖喱混合了水果的香甜及堅果的香味。兩款口味都屬於中辣程度，以後買手信又多個選擇。除了推出即食包裝咖喱外，Tokyo Banana更與拉麵店「海老名麺's ROAD」合作，4月23日起至5月23日發售堂食「Tokyo Banana咖喱」，會特別使用Tokyo Banana黃色碟上枱，咖喱配以飯及配菜，每日上午9時發售，售完即止。盒裝各售734日圓（約HK$38），售1,000日圓（約HK$52）。