懶理鏡粉大戰！姜濤AL出席造型師婚宴黐到實　兄弟情深

人氣男團MIRROR完成逾半個月的美加巡唱，昨日（20日）清晨回到香港，不過卻出現鏡粉內訌，上演「神徒大戰姜糖」。粉絲內亂，其實鏡仔不知幾齊心，當中成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）及邱士縉（Stanley），休息片刻後，晚上與經理人花姐（黃慧君）一齊到中環出席造型師好友的婚禮，被爆「好事近」的Stanley更與女友李炘頤（Alina）一同現身，認真畀面。6位鏡仔聯同花姐及Alina婚宴上與一對新人合照，令不少鏡粉都大感羨慕，而姜濤和Anson Lo更懶理是非，合照時黐到實，足見兄弟同心。

雖然經過舟車勞頓，但6位鏡子都悉心打扮現身，齊齊以西裝Look靚仔示人。婚禮期間，姜濤和Anson Lo表現興奮，如一般賓客般用電話拍下場內甜蜜時刻，Anson Lo更高呼：「新娘好靚！」相當投入。至於兩位唱得之人Jer和Jeremy，則分別獻唱《你的名字我的姓氏》及《小幸運》，掀起婚宴的高潮，賓客聽到意猶未盡大叫encore。而其他成員不但走到台前拍片，在賓客叫encore時，竟合力起哄擺經理人花姐上枱，叫對方上台唱兩嘴，Jer提議花姐唱《鳳閣恩仇未了情》，然後又同隊友唱出《上海灘》經典歌詞：「浪奔～浪流～」，令全場氣氛搞笑又高漲。