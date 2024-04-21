楊千嬅成都開騷　喊完再喊淚浸舞台

楊千嬅世界巡迴演唱會成都站圓滿結束，甫開場她以飛女狀態空降舞台，由第一首《飛女正傳》開始經已是全場大合唱，巡演的歌單非常有故事性，為讓觀眾沉浸在童話世界，她差不多連唱20首才正式與粉絲打招呼聊天。

她表示多次笑說要專心唱歌，不要撩傾偈，因跟粉絲傾偈好易感動，去到主歌單的最後一首《還有事情可慶祝》 ，終於被熱情的歌迷多首大合唱感動之下忍不住落淚起來。她說：「我非常感謝每一位觀眾，從上次 MY BEAUTIFUL LIVE從一個體育館開始旅程，到今天可以來到東安湖這個體育場，有進步嘅原因，你們願意去成全廣東歌，你哋對音樂嘅愛，對楊千嬅嘅愛，全都收到啦！」

到了encore的部分，千嬅換上了全新的造型，斜膊露肩藍色條紋裙感覺輕盈好動，踏上長靴連唱3首 Medley，唱到《小星星》時全場觀眾站起來，揮動手機，3萬6千顆小星星感動了千嬅，唱《再見二丁目》時 ，千嬅坐在台邊說：「我好喜歡咁樣好簡單，好直接咁唱歌，呢個就係我嘅夢想。」觀眾再度全場大合唱，感動千嬅再次落淚：「呢首歌係我人生中第一張唱片，哈哈，我有冇記錯？日子就係咁飄過，快要三十年啦，其實我依然係過得很快樂，回頭一看，所有人生及經歷都非常值得。我可以再從頭選擇嘅話，我都係會做歌手。」

到了唱到最後一首《楊千嬅》之後，千嬅都忍不住講：「嘩… 我第一次咁樣…」再一次好錫粉絲地破天荒二次encore，唱了一首歌迷點唱的《假如讓我說下去》 ，最後整場一共唱了33 首，全是廣東歌的歌單，為成都站劃上圓滿的句號。千嬅更於台上預告，下一站是充滿回憶的長沙站，因為拍攝《聲生不息》時留下了很多記憶；還有《MY TREE OF LIVE》 一周年的泉州站，和首個在北方的室內站天津。

另外，主辦於成都雙子塔準備了巨型LED廣告，千嬅一落機便去打卡，令在場過百粉絲起哄，即場大合唱及影大合照。此外，成都歌迷在各個商場、演唱會外圍、後台等設置不同的應援方式，有歌迷於自己開設的咖啡店，改裝成為千嬅成都站的應援基地，在咖啡杯上親手為顧客寫上千嬅的歌詞，非常之有心思，千嬅專誠前來打卡，令歌迷既激動又興奮。