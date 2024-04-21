陳自瑤玩滾床單　羅天宇被逼供現「尷尬呆」

無綫劇集《婚後事》早前播出時掀起連番熱話，不少網民對於劇中探討的婚姻問題大有共鳴，有見及此，無綫推出綜藝節目《香港婚後事》，由劇中4位主角陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇擔任主持，探討不同的「愛情及婚姻」議題，並邀得羅子溢、連詩雅、張振朗、朱敏瀚、單立文、胡蓓蔚、吳若希、龔慈恩、姚子羚及李丞責等擔任嘉賓參與討論。

4位主持將相約露營聊天，原來今次是Yoyo及天宇的「露營初體驗」，二人甫抵達拍攝現場即表現雀躍，四出探視不同型號的房間，Yoyo大玩滾床單、童心大發，至於Winki更搞笑，當她見到全玻璃打造的房間時，即對私隱問題大感擔心，最後遭Yoyo「有窗簾架嘛」一句KO，當Winki看到玻璃屋中的浴缸時，竟第一時間想起諾懿兼笑作一團。

由於4位主持拍劇期間變得熟稔，訪談時「百無禁忌」、「一針見血」，天宇更慘淪「人肉箭靶」，其中諾懿便就「女神收割機」封號對天宇進行連串逼供，包括追問戲假情真次數，及與另一半露營會否分床瞓等，而天宇每次均會害羞至面都紅晒兼口吃之餘，還會出現萌爆「尷尬呆」。問到諾懿為何對天宇如此殘忍，他笑言：「咁都係熟先至敢問得咁到肉，學羅子溢話齋，我哋平時拍劇都係咁樣窒嚟窒去，笑吓大家啲新聞咁，無論係真定假都好，我哋都會攞嚟玩，大家都唔會介意嘅。」對於成為「眾人玩具」，天宇則

謂：「其實都冇所謂，玩吓，我反而最在意係大家會唔會因為咁樣覺得我係冇努力工作嘅人。」眨眼已入行15年的天宇，透露在節目中有承諾之後會繼續努力做好每一個演藝角色：「希望可以透過我嘅努力，令大家記得多啲我嘅工作。」