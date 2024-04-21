陳展鵬為老婆製造驚喜被個女踢爆　一直「造人」睇天意

視帝陳展鵬、林峯、郭珮文、邵初及黃婧靈（波波）等，今日（21日）現身紅館參與「第九屆全港運動會」錄影，曾是港隊乒乓球代表的展鵬負責表演乒乓球歌舞劇，而郭珮文及邵初則表演啦啦隊招式，波波則大跳拉丁舞，氣氛相當熱鬧。

展鵬受訪表示間中仍有接觸乒乓波，又透露早前曾相約任達華等切磋球技，但謙稱自己已經退步。問到女兒小豬比可有遺傳他的運動細胞，展鵬答：「我覺得佢都有運動細胞，不過由得佢自己選擇興趣啦。」日前他為太太單文柔慶祝生日，展鵬表示原本想為對方製造驚喜，但卻被囡囡踢爆：「冇理由唔講佢知，但佢又會成日提住，哈哈！（你太太係咪有喜啫？）冇呀，我哋一直有畀心機（造人），睇天意啦。唔覺得佢肥，佢都畀我感染咗，凡事睇開啲，所以冇唔開心。我會睇住佢，健康就得，我都唔鍾意女仔太瘦。」

波波的性感拉丁舞衣相當搶鏡，她直言首次接觸拉丁舞便已經愛上！問如此「胸狠」，舞伴會否覺得尷尬，她笑答：「都唔會嘅，因為我哋都好專心數拍子同聽音樂。（「負荷」咁重，跳到腰骨痛？）真係會喎，因為每個動作都拉得好直，唔小心就會chok到。」

郭珮文與邵初近日忙於練啦啦隊招式，後者更跳到雙腳有瘀傷，要用粉底遮掩。郭珮文最近客串《愛．回家之開心速遞》，她指拍處境劇與正劇感覺不一樣：「但兩樣都開心，好過要我做主持。（叫《福祿壽訓練學院》放人啦。）我諗佢哋都唔會再搵我，哈哈！」問到可介意每次焦點都落身材上，她爽快回應：「唔介意，暫時除咗身材同天然呆，為觀眾嚟講我都冇咩賣點。」