RubberBand到非洲探訪　環境惡劣草叢「解決」

樂隊RubberBand的主音繆浩昌（6號）、李兆偉（阿偉）及黎萬宏（泥鯭）於早前到非洲索馬利蘭探訪，是次索馬里蘭的8日行程當中，6號、阿正及泥鯭探訪了多個「境內流徙者」臨時收容營地、於母嬰健康院探望患上嚴重營養不良的孩子及探訪為多個營地提供服務的流動醫療隊等，雖然十年前他們曾到訪過非洲另一個國家津巴布韋，但6號仍被索馬里蘭的所見所聞震撼到。

6號稱：「我以為自己唔會喊，因為十年前喊咗好多，今次決堤係因為我哋唱番十年前去完津巴布韋之後寫嘅歌《We are One》畀一班學生聽，我哋冇諗過十年後可以唱到畀非洲人聽，好特別觸動到自己，加上咁多年同隊友經歷嘅嘢，淚點又擊中咗，翻譯一路講背後嘅故事，我就忍唔住喊，好難忘。」至於一班小朋友看到他哭，竟然嘲笑6號，他表示：「翻譯話佢哋覺得男仔唔應該喊，又話好少見到男人喊，佢哋覺得好搞笑。」

而在探訪流徙營時，令他們驚訝當地的居住環境比十年前的津巴布韋還差，阿偉表示：「津巴布韋係泥屋，但索馬利蘭嘅人民係用樹枝、帆布袋加鐵罐揼成嘅鐵塊造成一個營，一個幾十尺嘅地方，住咗一家十幾口喺入面，裡面乜都冇嘅，第一眼睇到好震撼。（將自己帶去嘅行裝留低畀佢哋？）我唔介意畀晒我所有嘢，除埋條底褲畀佢哋都OK，但佢哋唔係要呢啲一時三刻嘅嘢，反而我哋最重要做嘅，係將當地嘅情況帶返嚟畀多啲人知道，一個持續性嘅力量重要啲。」

泥鯭最深刻則是感受到當地人的無助，「佢哋並冇避孕意識，12歲結婚後就不斷生小朋友，呢個地方好複雜，因為好多原因而不被國際承認，而佢哋喺唔知嘅情況下就嚟咗呢個地方，如果外來組織唔幫佢哋，佢哋真係好難生存到。」由於當地環境相當惡劣，洗手間亦同樣慘不忍睹，三人甚至要到草叢中「解決」，6號更試過在小解時聽到疑似猛獸的叫聲，他表示：「啲叫聲好低沉，好似侏羅紀公園嗰啲恐龍叫聲，後尾工作人員話係駱駝，不過呢件事令我有所領悟，覺得都市人好無知，竟然笠水到咁嘅情況，我自己就覺得自己好鬼癈。」