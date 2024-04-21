現身說法！譚詠麟親爆拒絕邵逸夫之謎

由黎芷珊主持的無綫清談節目《芷珊約您》今晚（21日）首播，打響頭炮的嘉賓是在樂壇屹立了50年的溫拿樂隊。芷珊除了直擊5位成員在澳門的告別巡唱綵排及上台前的關鍵時刻外，還會跟5子去到吉隆坡貼身追蹤他們連串告別巡唱宣傳活動，當中包括多個人山人海的粉絲聚會。

除了傾偈，芷珊亦見證溫拿去到邊食到邊的搞笑時刻，5子之中，最為食的絕對是有「食物焚化爐」之稱的譚詠麟（阿倫），每次一完騷或完成工作，阿倫必定第一時間「嗌食嘢」，看到美食開心到笑不攏嘴之餘，就連開騷前談及整個演唱會最緊張的部分，阿倫亦搞笑指是擔心完騷後沒東西吃。是次喪食之旅發生在吉隆坡，5子完成連串宣傳活動，便率領芷珊去夜市四出覓食，包括即叫即燒美味雞翼、海鮮以及榴槤等，5子揚言高峰期一日可吃足11餐，陳友笑言：「咪一個鐘頭食一餐咯。」

另外，在訪談中問到溫拿樂隊是否如外界認為的一出道便順風順水，5子即異口同聲強調他們是捱出來的，其中阿倫代表說：「我哋都係捱出嚟嘅，我哋早期都係喺酒吧、Disco唱歌，但我哋對音樂真係有呢份心，我哋一有新歌就會學，學到有貼士添架！」陳友即補充謂：「嗰時嚟香港都係美國嘅水兵，佢哋唔會在意身外物，因為返番去已經唔知聽日會點。」彭健新亦附和謂：「有啲水兵佢冇錢呀，會除埋隻手錶畀你，然後話:『你彈隻歌畀我聽吖！』」阿倫又大爆當年一首歌的貼士竟可高達三位數，彭健新補充指是美金不是港紙，阿倫聞言即激動追問：「係美金咩？係咪你落咗格？我唔知嘅。」阿倫又大爆當年在酒吧唱歌吸引不少名人捧場，當中包括邵逸夫及太太方逸華：「六叔同方小姐坐喺台邊，真係聽咗成個禮拜。原來佢哋揀蟀，諗住簽我哋拍戲。」但最後溫拿卻拒絕簽約。