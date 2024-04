加入黑色幽默元素的恐怖片《血滴姬》(Abigail)於北美開畫,周末累積票房收1,000萬美元(約7,800萬港元)排亞軍,不敵第2周上畫仍然氣勢如虹的戰爭片《美帝崩裂》(Civil War),該片收1,100萬美元(約8,580萬港元)蟬聯冠軍。而「超人」亨利哈維爾(Henry Cavill)主演的二戰特務片《無限制軍團》(Ministry of Ungentlemanly Warfare)則收870萬美元(約6,786萬港元)排第4位,被已經上映第4周的《哥斯拉×金剛:新帝國》(Godzilla x Kong: The New Empire)壓住。