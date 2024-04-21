清瀬汐希 私隱也出賣

呢一代人愈嚟愈注重私隱，唔會隨便向陌生人透露太多個人資料，但係身為藝能人，一舉一動都會受到觀眾同媒體嘅關注，要100%確保私隱唔會被揭露，難度極高！今日要介紹嘅寫真女優清瀬汐希，索性豁出去，將自己嘅私隱公開畀大家睇！

辣度爆燈

日本藝能界有好多女子組合，當中有AKB48、乃木坂46呢類走偶像路線嘅大型團體，亦有部分女團靠賣弄美色嚟食胡，由多名火辣寫真女優組成嘅sherbet，可以話係表表者。究竟隊中成員有幾正？今年27歲嘅清瀬汐希，就係最佳人辦！

身高達到5呎7吋嘅汐希，係組合中生得最高嘅成員，莫過話拍埋一班隊友身邊顯得鶴立雞群，就算喺日本寫真界都可以話係高人一等！高挑之餘，汐希嘅身材好有曲線美，唔止上圍對G奶夠晒大，仲有個圓潤美巨尻，所以就算個樣唔係生得特別靚，依然能夠喺寫真界發光發熱。

公開香閨

汐希喺高中時期已獲邀擔任模特兒，之後受藝能事務所賞識，加入埋寫真女優行列，發展亦相當理想，除咗有機會成為sherbet呢個人氣寫真女優組合嘅一員，亦喺「年度寫真偶像大獎2020」獲得優秀獎！

拍寫真之餘，汐希亦搵到唔少影視演出機會，包括喺電影《月下香》擔任女主角。由於汐希喺演藝路上一帆風順，近期決定封胸，從寫真界畢業，全力以演員身份奮鬥！為咗留番個深刻印象畀各位寫真迷，汐希喺最新拍攝嘅寫真集入面，實行喺鏡頭前暴露自己嘅「私人地方」！大家唔好心邪，汐希唔係嚟個三點盡露，只係將自己嘅香閨當成背景拍寫真，等大家可以睇到佢最私隱最自然嘅一面。