共同制定健康目標　自我管理慢性疾病

【特約報道】現年47歲的梁太經由「慢性疾病共同治理先導計劃」（「慢病共治計劃」）接受篩查，並被診斷患上高血壓，需服藥控制病情，另外亦發現有血糖偏高。她在荃灣地區康健中心協助下配對了自選的家庭醫生，現時除了定期覆診，還展開了由護士為她度身訂造的健康管理方案，並獲安排參加「病人自強計劃」及接受專職醫療服務等一站式服務，病情受控之餘，健康及生活質素亦得到改善。

及早篩查 及早治理

梁太跟不少糖尿病和高血壓患者一樣，因沒有進行身體檢查而不察覺自己已患有慢性疾病。梁太表示，若自己沒有參加「慢病共治計劃」及接受篩查，就不會知道自己不但患有高血壓，血糖亦偏高。她慶幸自己能及早發現，讓她可以及早治療。她分享時說：「在地區康健中心護士的協助下，我們一起訂立了健康目標，讓我透過調整生活方式來控制體重和改善健康狀況，包括飲食要少鹽少糖、每日進行40分鐘帶氧運動、定時作息、自行量度血糖及血壓等。我也參加了由護士統籌的『病人自強計劃』，認識慢性疾病及如何預防和減少相關併發症。隨着一些生活習慣上的改變，現在我的健康得到改善，病情亦逐漸受控。」

制定管理目標 培養健康意識

「慢病共治計劃」一大特色是由家庭醫生、護士、專職醫療人員及地區康健中心/站組成的跨專業團隊為參加者提供全方位的醫療支援。當中遍布全港18區的地區康健中心/站不僅能成為市民參加「慢病共治計劃」的第一接觸點，更是病人的強大後盾，除了為參加者提供跟進及輔導，還會統籌跨專業醫療團隊協作提供一站式服務。負責梁太個案的荃灣地區康健中心護理統籌主任溫曉紅姑娘表示：「我們根據梁太的家庭醫生建議，跟她共同制定健康管理目標，並透過自我持續監察及控制和培養健康意識，希望協助她建立健康生活方式，提升自我管理慢性疾病的能力。我們還因應其需要安排專職醫療服務，提供進一步醫療支援。」梁太的病情得以改善，除了梁太自身的努力，也是跨專業團隊的支援成果。

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