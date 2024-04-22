【是日通勝】

農曆三月十四

甲辰年 戊辰月 丙辰日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、飾垣

忌：行喪、出行、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：08、26、15

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

金牛座：事業與財運皆下跌，今天宜少說話多做事。

雙子座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

巨蟹座：職場上獲得好口碑，要記住滿招損謙受益。

獅子座：謀事遇阻力，易進退失據，有可能陷財困。

處女座：生活忙得一頭煙，心情煩躁，需要抖一抖。

天秤座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

天蠍座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

人馬座：把握時機為事業奮鬥，取得佳績指日可待。

山羊座：事業運強，財運亦急升，專注工作有着數。

水瓶座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

雙魚座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）雞 人緣旺

（跌）狗 意外多

鼠：事業運強，遇棘手問題也能一一化解。

牛：精神差，要注意休息，謹記熬夜傷身。

虎：人緣佳，話頭醒尾，能與人融洽相處。

兔：財運回升，宜趁機做好投資理財計劃。

龍：小人出現，易招惹是非，需謹言慎行。

蛇：易因小問題起衝突，有伴侶者要忍讓。

馬：職場競爭比預期激烈，不可以太輕敵。

羊：動氣易傷肝，遇到不順心之事要冷靜。

猴：工作運不錯，得上司賞識，可獲重用。

雞：得到友人的協助，理財投資不乏靈感。

狗：是日沖煞，做事不周詳，易發生意外。

豬：冷戰傷感情，跟伴侶加強溝通冇蝕底。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

自省

自省，是邁向新未來和改運的必經之路！

萬法唯心造，心改運改，心動變痴想。

習慣性對抗和辯駁的人，大多數是自覺認知太強大，自己的認知就是對的，他們一直沿用這個強大的自我認知，錯失了聆聽和收集有利資訊的機會，甚至把這些資訊拒諸門外，於是，即使有貴人財神在你面前，也不察覺到，被你趕走，即無運行。

其實這種人正在保護那個脆弱又容易受傷的「我」，自己卻渾然不覺，可能不知道自己為甚麼會這樣。生活中總愛反駁，甚至成了習慣，不細聽別人說了甚麼，第一時間的反應就是辯駁、對抗，殊不知句句反駁、字字雄辨，逞一時的口舌之快，只會慢慢習慣，繼而陷入無盡深淵，從不考慮言語是否得當，只要說到別人啞口無言，就會得意洋洋，引以為傲。

多和善良的人同行，讓自己的內心充滿陽光，多和正能量的人來往，讓自己的世界得到堅強。