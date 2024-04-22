星玄｜肖雞余文樂落力減肥做運動　仍難抗拒一美食

今日係4月22日農曆三月十四，是日最旺生肖係雞，人緣旺，會得到朋友嘅協助，理財投資唔缺靈感。肖雞嘅余文樂同王棠云結婚後就移居台灣，但今年因為工作關係，決定轉戰內地，除咗喺上海搵屋住，仲開設各大內地社交帳號，唔少網民得知佢返內地發展，即刻輪住問佢，會唔會喺內地開設品牌店舖，雖然余文樂冇任何回應，但佢依家人緣咁旺，相信會有唔少朋友幫佢。

早前，余文樂被網民捕獲，驚見佢身形肥胖且發線後移，非常老態，所以近多個月來，雖然佢中港台三地走，但仍抽空做運動健身，積極減肥。而日前佢就喺社交平台上載生活短片，片中見佢打網球，點知轉頭就走咗去買燒味飯，余文樂更於片中坦言：「我是要減肥的，但我不管了。我剛去打球，因為罪惡感沒那麼重，哈哈」，唔少網民睇完片後均認同表示：「難怪抗拒不了」，十分搞笑。

至於幸運星係山羊座，事業運強，財運亦都急升，專注工作有着數。山羊女林心如近年再創事業巔峰，幕前幕後做到風生水起，特別在3年幾前製作嘅《華燈初上》，唔單止熱爆全亞洲，版權費高達8,000幾萬，仲有唔少劇迷開聲，要求開拍第4季或者電影版本，心如當時話唔排除有呢個可能性，但原來佢已經準備好晒，秘密籌拍電影版《華燈初上之旭日東昇》，並得到台灣文化部批出2,000萬新台幣(約500萬港元)補助費，心如你事業運強又有財運，要再製作啲好作品畀大家睇呀。