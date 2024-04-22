賴恩高斯寧新片《特技狂人》翻車動作戲破世界紀錄

由加拿大男星賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演的動作喜劇新片《特技狂人》（The Fall Guy），改編自80年代同名電視劇，劇情講述艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）飾演的動作明星經常標榜親身上陣，其實幕後一直依賴賴恩飾演的特技替身。賴恩角色與英國女星Emily Blunt飾演的電影攝影師在片場擦出愛火，卻被一宗特技意外終結緣份。一段時間後，男主角被邀請再次出山，幫助升任為導演的前女友擔任特技人，其實背後牽涉動作明星失蹤的謎團，男主角為查明真相，更被捲入真實的玩命戰鬥中！

美國導演David Leitch曾合導第一集《殺神John Wick》，其後執導多套融合喜劇與武打的電影如《死侍2》（Deadpool 2）與《殺手列車》（Bullet Train）等，今次向特技人與電影人致敬的《特技狂人》亦大玩誇張火爆動作，同時笑點連連，更播放大量80年代懷舊金曲！片中一幕飛車翻滾場面，更打破健力士世界紀錄大全，特技車手Logan Holladay成功翻滾了8.5次，打破另一特技車手Adam Kirley於2006年邦片《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）創下的7次紀錄，認真厲害。