楊冪衰多口扮窮被轟膚淺　票房輸王一博倉底貨

內地頂流花旦楊冪被視為電視界一姐，同時涉獵影壇的她主演的電影將於內地黃金檔上映，卻不敵內地流量小生王一博壓箱3年之作，預售票房相差近一倍，官方為谷票房上載楊冪定妝花絮，可惜弄巧反拙，反令楊冪成被針對目標，最終花絮要下架收場。

內地即將迎來長假期，是電影黃金檔，將有11部新片在內地上映，現時預售總票房近2,700萬人民幣（約2,900萬港元），其中由兩大男神王一博與黃景瑜主演的電影《維和防暴隊》穩佔首位，雖然該片已是3年前作品，但預售票房達760萬人民幣（約822萬港元），成斷層第一，至於楊冪主演的喜劇《沒有一頓火鍋解決不了的事》話題量十足，但預售票房被《維》片大幅度拋離，以410萬人民幣（約443萬港元）排第3，比動畫《間諜過家家代號：白》還要低，似乎楊冪在電影的號召力不及視圈。

網民：呆在古偶圈吧

有見及此，《沒》片近期頻頻造勢，望推高預售票房，近日官網上載一段定妝花絮，飾演化妝品電商的楊冪為凸顯角色「在生活的擠壓下努力的活着」，特意到平價網上購物平台買質量欠佳的衣服，又故意將美甲弄得有點殘缺，更指角色的指甲可以參考工作人員的指甲，導演亦表示認同，花絮原意為突出楊冪對角色細節的認真，怎料適得其反，評論上大翻車！有網友認為她不應以工作人員作例子：「我看那個片段感覺也不好，尤其是她拉着工作人員的手說：『對，就是類似這樣』，第一時間好心痛那位工作人員，勤勤懇懇打工，到頭來被對標成窮酸，特別是當着那麼多劇組人員的面。」又認為這些所謂細節是楊冪對窮人的刻板印象：「好淺薄的認知，她還是呆在古偶圈吧」、「這種導演和演員能拍出甚麼貼合生活的片子」、「可見明星多掙錢，不懂人間疾苦」、「她眼裏的窮人是我們這些普通人，單說美甲，基本都是長出來一截才會去換，感覺有被冒犯到」。另外，亦有指她片中一頭紅髮的造型跟角色定位已不配：「染一頭這麼正紅的頭髮還挺貴的」、「我以為演的是按摩店的小姐」，不過也有粉絲力撐，指網民過分解讀及故意針對楊冪：「視頻都沒說『窮』字，而且是主創團隊小姐姐主動遞的手提供創意」。不過，未知是否因太多網友負評，官網已刪除相關視頻。

縱然外界對楊冪主演的電影反響一般，但她的新劇《哈爾濱一九四四》卻備受期待。《哈》劇昨晚首播，開播前網民已對她飾演的大反派期望甚殷，從預告所見，身為科長的楊冪氣場十足，不留情地掌摑不聽話的下屬，充滿壓迫感。不過有網民指一段逾1分鐘的預告中，楊冪只出現8秒，擔心她實質戲份少冇得發揮，官網隨後即推送多段以楊冪為主軸的預告，展示其演技。