必學！日本天皇御用理髮師「223洗髮法」

香港又快要步入炎熱的夏天，分分鐘汗如雨下，而且油脂分泌也變得旺盛，不少人都需要日日洗頭，才能避免髮絲變得一縷一縷。不過，你是否頻繁洗頭仍覺得頭皮不夠乾净，抑或是用錯方法導致每次洗頭後，頭髮一把一把地掉。有以上問題，不如試下曾於2007至2017年間擔任日本明仁天皇和當時皇太子德仁的御用理髮師——大場隆吉於日本TBS電視台綜藝節目《教えてもらう前と後》中分享的洗髮秘訣。

大場隆吉表示夏天洗髮的過程實則是在不摩擦頭皮的前提下進行按摩，在吹乾頭髮之前一直都在做頭髮護理，以促進血液循環，達致防止頭皮老化，緩解白髮、掉髮、髮絲乾枯等問題。他根據自己幾十年的從業經歷，總結出「223洗髮法」，也就是2分鐘預洗，2分鐘起泡，3分鐘按摩，總共7分鐘的洗髮時間就足矣。

很多人都抱著以洗發水洗頭的觀念，因此往往只是草草淋濕頭髮後，便着急使用洗頭水。大場隆吉認爲前期預洗十分重要，以38°C的溫水沖洗頭髮2分鐘能先洗去部分油脂、灰塵等附著物，令後續洗髮水的起泡效果更好。然後將洗頭水倒在掌心，稍微搓開後再塗在髮根，並將手指插入髮絲中上下搖晃進行起泡，這樣能將空氣送入髮根，大約兩分鐘後，滿頭都遍布白色泡沫。許多人到這一步便會用清水將洗髮水衝走，但大場隆吉表示接下來的按摩才至關重要，屈起手指的第二關節，將頭皮想像成桃子。以輕柔的力度按揉頭皮，從髮際綫一直到後腦勺，三分鐘後清洗即可，此時附著在頭皮上的皮脂都被清洗的一乾二净，頭皮更清爽。

吹頭的方式也同要重要，否則前功盡棄。大場隆吉指應該用毛巾壓乾水分，而非擦乾，這樣會使頭髮毛鱗片受損，髮絲毛躁。吹頭則應由後腦勺開始，全頭吹至9成乾後，再用冷風吹一遍髮絲，能讓毛鱗片閉合，髮絲更順滑。