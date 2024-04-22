「令和銷量榜」排名曝光！BTS 5年賣碟24.39億封王

韓國勁爆天團防彈少年團（BTS）7子目前正在當兵，預計最快明年便可合體強勢復出。去年是組合出道10周年，曾在入伍前為K-Pop創下輝煌戰績的BTS，近日在日本Oricon發表的「Oricon令和唱碟銷量榜」中，以海外歌手身份首度登上冠軍寶座。

日本於2019年5月1日正式啟用「令和」年號，至本月底便滿5年，而日本Oricon便於近日發表「Oricon令和銷量排行榜」，統計了自2019年5月至今年1月的唱碟（包括單曲、專輯及音樂影帶DVD等）總銷售額，BTS以合共24.39億港元，大熱登上歌手部門總銷量排行榜No.1寶座，是打入榜內的首隊海外歌手組合，他們於專輯、音樂影像作品及串流歌曲部門，分別佔整體銷售額36.6%、33.8%及25%。

至於日本偶像組合嵐、King & Prince、Snow Man、乃木坂46依次排名第2至5位，而SixTONES、韓國人氣男團Seventeen與米津玄師分別進佔第6至8位，Official髭男dism、YOASOBI位列第9、10位，排第11位的TWICE則成為榜內排名最高的韓國女團。