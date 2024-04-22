Tonale Hybrid抵港　耗油量低見5.7L/100km

Alfa Romeo首款電氣化C-SUV—Tonale Hybrid 日前正式抵港登場。這款前驅C-SUV配備了品牌獨有的前輪DTV電子動態差速系統，擁有出色的貼路性及濕路操控能力。（互聯網）

愛快‧羅密歐（Alfa Romeo）旗下首款電氣化C-SUV—Tonale Hybrid日前正式抵港登場。

Tonale Hybrid 是一款配備Alfa Romeo獨有的前輪DTV動態差速系統的前驅混能C-SUV。車載的獨特混合動力系統，由新開發1.5L橫列四汽缸可變幾何渦輪增壓引擎、P2電動馬達、容量為0.8 kWh的第二代48V鋰離子高性能電池及新型7前速TCT雙離合器波箱組成，最大馬力及扭力分別為160hp及240Nm，0-100km/h加速8.8秒完成，極速212km/h，至於廠方公布的耗油量則低見5.7L/100km。

此車之所以能做到跟柴油引擎接近的耗油水平，全因該混合動力系統，不僅在起步，兼可在低速行車、停車和巡航等，均可以純電動模式行駛。藉由P2電動馬達輸出達20hp馬力，最大扭力更可達135Nm，換句話即使引擎完全關閉，依然有充夠驅動動力。此外，Tonale Hybrid 是目前同級中唯一配備集成制動系統IBS（Integrated Brake System）的SUV，擁有優化的「自動充電」功能，可在電動減速和再生制動過程中把動能回收，以免這些能量被白白浪費。