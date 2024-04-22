P1X3L終於開騷變真「OMG」　嘉賓仲未有決定

由《全民造星III》出道的男子跳唱組合P1X3L，出道3年終如願開首個個唱，日前三子成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）在社交網一齊出Po，共同宣布5月31日在九展開騷的好消息。演唱會名為「OMG」是由七師傅七仙羽的「加持」賜名。以三子的名字得來，M是Marco，G是George，Phoebus的P，因用上「！」和O組成，感嘆號代表三子終於開騷感覺讚嘆的意思。

終於等到開騷，三子十分興奮，Phoebus坦言開始有少少壓力，因為籌備時間不多，但會好好裝備自己，希望答謝一直支持的歌迷，他說：「這段時間我們都有好好管束自己，在各方面都努力，希望讓大家看到他們三個都有成長，在舞台上更有魅力。」George表示視演唱會為考試：「這幾年來我都沒試過SOLO踩上舞台，P1X3L在大舞台的表演機會都不多，希望將最好一面展露出來。」Marco期盼了很久的演唱會終於舉行，他直言：「等這個演唱會的時間是有點耐，但我覺得這個moment是剛剛好，現在都ready，想比觀眾看到我們未被發現的一面。」三子會嘗試從未試過的演出，亦會互動crossover，至於嘉賓方面仍未決定。