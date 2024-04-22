Lunar Horizon　科幻版廣寒宮

很多人熱衷星際探索，為了衝出大氣層，不惜一擲千金，因而給創意工業提供遼闊的發揮空間，天馬行空的科幻片固然吸睛，就連建築設計師也不甘寂寞，紛紛發表各種離地構思，令人嘖嘖稱奇。正如今次介紹的概念建築「Lunar Horizon」，試圖把凹凸不平的月球變成人類的新家園，堪稱科幻版廣寒宮！

像巨型欖球

無論古今中外，人類對月球的好奇心從未止息，除了幻化出嫦娥、阿提密斯（Artemis）、黛安娜（Diana）等神話人物，還觸發連場探月行動！事實上，作為離地球最近的衞星，人類對月球感興趣，不難理解，甚至有人萌生移居月球的想法，於是有「Lunar Horizon」的誕生。

這個概念由建築設計師Delnia Yousefi提出，由兩部分組成，分別是國際月球站和太空艙居住群，前者是進行天文研究的基地，後者則是科幻版廣寒宮，可供人類入住。從預想圖所見，「Lunar Horizon」像一個個巨型欖球，有大有小，光滑的表面為銀色金屬外皮，有反光作用，適應性超強，可應對月球的極端氣候環境，減弱太陽輻射，起到保溫隔熱的作用。

撐永續生活

強調可持續性是整個構想的核心理念，舉例，建築物的選材包括高強度鋁合金、鈦和先進複合材料，好處是質地夠輕，易於運輸，而且堅固耐用。每個「欖球」均安裝了圓形舷窗，配合頂部的小天窗，能有效隔熱之餘，亦有利採光，從而達到節能效果。能源方面，月球站與太空艙均安裝了太陽能電池板、水循環系統、空氣淨化技術、廢物能源轉換系統等，令「Lunar Horizon」的住戶能實現自給自足。

至於室內的布局與常見的一人單位無異，飯廳、廚房、睡房、浴室等設施一應俱全。設計風格簡約，以乳白色為主調，配搭表面光滑、銀色鑲邊的同色系家具，很有未來感。