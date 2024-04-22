AK時隔4年再孭飛演技大躍進　Tiger武打表現搶Fo

人氣男團MIRROR成員江𤒹生（AK）和邱傲然（Tiger）一同參演ViuTV劇集《打天下2》，戲外相親相愛的兩兄弟，戲內竟然要反目成仇狗咬狗骨。

在劇集第一季《打天下》已經有份演出的AK自言該劇是剛入行的第一部主演劇，當時自己還是相當幼嫩，現在相隔四年再開拍第二季感覺更成熟了：「無論喺體感上，定同工作人員嘅關係都比較熟，所以做嘢都得心應手。」不過卻指演技方面仍然在成長階段，還有很大的成長空間。

而今次新加入的Tiger則飾演反派，與劇中的AK不和，因此劇中不乏二人打鬥場面，而有武功底子的Tiger坦言今次劇中的武功招式於他而言非常新穎，故花了不少時間學習新招式：「其實都唔易學，好多落地同鎖技都由零開始學。」AK續指Tiger因動作做得好快和好標準，被武指大讚天分極高。

Tiger亦言有意向打星方向發展，問到曾任導演的Tiger對做演員還是導演更感興趣？Tiger笑言：「現階段嚟講有得做都要做。」又指如果有機會自己開拍一部戲，一定會加插動作元素，想拍飛車題材的作品，認為非常適合MIRROR 12子。

Credit:

AK:

Makeup: Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre

Hair: Frankie Ho @HairCulture

Tiger:

Makeup: Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

Hair: Manho Li @HairCulture