素人與明星撞樣全紀錄　「巴士男」與布斯韋利士99.9％相似

正所謂「人有相似」，喺生活中經常都會出現「邊個似邊個明星」嘅情況，今次就為給大家盤點一下荷里活明星同素人撞樣嘅經典例子。

【BB版】

唔係淨係成年人先至會與明星撞樣，以下呢兩位BB仔竟然似足歐美歌影紅星！佢哋就係BB雲狄素（Vin Diesel）同BB Ed Sheeran。先講講呢位BB雲狄素，佢除咗個光頭似雲佬外，無論樣貌同表情都同雲佬好相似，名副其實「天生一副明星相」！呢位B仔絕對可以演雲佬未來《狂野時速》（Fast and Furious）個囝囝。

至於呢個Baby Sheeran，佢簡直係倒模Ed，無論橙色頭髮之外，成個樣都好鬼似Ed，唔知仲以為佢先係Ed個女！

【超英素人】

有好多素人都同「超級英雄」明星撞樣，網上流傳一位「巴士大叔」嘅照片，佢無論髮型同鬚型以及衣着打扮都同「狼人」好相似，當然除咗「肌肉」啦！

另一位同樣喺巴士被影嘅哥仔亦被網民指係「狼人」曉積文（Hugh Jackman）同「寒冬戰士」Sebastian Stan嘅混合體。

當然唔少得「鐵甲奇俠」Tony Stark，有位坐住地鐵嘅哥仔，無論樣貌打扮都明顯係抄Tony Stark，而佢更着上漫威（Marvel）T恤，似乎刻意咗啲！由於佢個表情好落魄，因而被網民稱佢為「破產版Tony Stark」。

不過論最爆笑就必定係呢位超市女顧客，佢似足「神盾局局長」Nick Fury嘅森姆積遜（Samuel L. Jackson），相似到等同森姆戴咗假髮後嘅模樣，更有網民取笑佢極有可能係森姆個孖生妹妹。

【MJ再生】

美國流行天王米高積遜（Michael Jackson，MJ）雖然走咗多年，但經常有好多同佢幾分似嘅表演者都模仿佢發死人財。不過以下呢位素人就冇因為似MJ而四出搵銀，佢只係喺超市買嘢時被途人偷影並放上網，因而令MJ迷關注！呢位哥仔除了留住MJ嘅招牌髮型之外，大眼尖鼻細嘴亦同MJ好似！

除咗「超市男」似MJ之外，呢位女子化咗妝後亦同MJ撞晒樣，尤其對眼同那條深深眼線就最似MJ！

【布斯「巴士男」】

如果要數邊個最似明星，那就一定要數以下呢兩位同樣坐巴士嘅仁兄，佢哋同樣因為太似荷里活明星布斯韋利士（Bruce Willis）而被搭客喪影。其中一名「布斯巴士男」仲同搭客互動，佢更開出條件話影佢之前一定要開濾鏡。

【縮水明星】

美國饒舌天王 50 Cent造型好鮮明，粗頸鍊戒指成為好多fans模仿嘅對象，最近網上就流傳一張一名男子以50 Cent打扮外出，似就幾似，不過呢位仁兄身型矮小唔多似外型粗獷嘅50 Cent，50 Cent當堂即變5 Cent，十分搞笑！

除咗50 Cent之外，網上亦出現一位樣貌極似荷里活男星韋史密夫（Will Smith）嘅素人，不過佢同樣因為生得矮細，極其量都只可以叫「縮水韋哥」！