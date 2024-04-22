油尖旺區防火委員會協助華豐大廈居民解困　加強宣傳防火意識

【特約報道】油尖旺有很多舊樓，內裏結構複雜，防火設施不足，居民的防火意識薄弱，油尖旺區防火委員會（防火會）成立的目的，就是加強區內的防火宣傳和意識，並為有需要的居民提供協助。早前佐敦華豐大廈發生3級大火，委員會主席羅家聰先生和團隊為居民提供即時支援外，還有多項的後續跟進，希望盡快讓居民生活回復正軌。同時間，委員會亦有一系列加強防火意識的活動，防火於未然。

新一屆的油尖旺防火委員會剛於今年4月換屆，華豐大廈火災發生後，羅主席指他和團隊立即啟動應變措施，有條不紊進行各種救災工作。火警當日，防火會即時聯同民政處將120個感應照明燈和100支電筒交給消防處義工隊，在大廈公共位置安裝感應照明燈，電筒則派發給有需要的居民，以免發生意外。

大廈4月11日解封，羅主席再加購100個感應照明燈，和各委員及消防義工上樓協助安裝。除了即時救援，羅主席認為後續跟進同樣重要。4月19日，防火會聯同民政處和油尖旺愛心慈喜基金，為華豐大廈清走公共地方雜物，加強消毒以去除梯間煙味和異味。同時間，防火會還採購滅火筒和滅火氈送給有而需要的居民，可謂雪中送炭。

羅主席指要提防火災，預防和宣傳相當重要。4月22日，防火會聯同民政處和消防處舉行「佐敦華豐大廈火災後跟進行動」，向大廈及附近舊式綜合用途建築物的居民派發單張，加強火警逃生及家居防意識。此外，為幫助區內舊樓業主處理消防安全指示，防火會、民政處和香港理工大學國際房地產及建築博士學位課程的團隊推出大廈主體實景圖先導計劃，以人工智能360度攝影測量技術，拍攝大廈內現場實景，配合消防安全（建築物）條例（572章）的要求製作立體實景圖，讓業主更清晰了解到大廈的消防安全指示要求，能迅速處理各種問題。

正所謂未雨綢繆、防患未然，羅主席和團隊在4月1日防火會上任前，早已和部分委員與民政處、消防處商議及訂立一系列防火宣傳活動。羅主席指會和區內的少數族裔聯繫，於5月下旬舉行清真寺火警演習，現場會有消防大使暨救心同仁謂程，教他們使用自動心臟除顫器和部分即時急救的內容。7月會有油尖旺區消防及救護青年團前往湖北交流，亦會集中在油尖旺派發滅火筒、滅火氈及家居火警探測器，加強宣傳工作。

經歷火警災害後，防火會決定要推出更多的宣傳教育活動，羅主席指該區有很多如華豐大廈的舊樓，內裏設有賓館和劏房等，規劃混亂，同樣有火警危機，他們揀選了環境相若的美麗都大廈，會於5月上旬為大廈居民進行火警演習，提升住戶的消防安意識。

火災前後，防火會都做了很多工作，但華豐大廈火警發生後，坊間卻出現部分爭議或誤解，對此情況，羅主席表示感到無奈。他指自己於2023年已擔任防火會副主席，去年根據防火會三大策略，協助推出一連串活動，包括尖沙咀中間道四級大火的全方位跟進行動，於附近街道派發防火宣傳單張。旺角塘尾道長輝大廈火警後，即時於街道及上樓派發防火宣傳單張，提升防火意識，亦和政府跨部門在新填地街排檔進行火警演習。此外，透過香港尼泊爾聯會及印度會向少數族裔居民派發電子蠟燭，預防他們燃點蠟燭時引起火災。

防火會認為，教育下一代相當重要，故他們成立全港首隊「油尖旺區消防及救護青年團」，去年，青年團及消防安全大使舉行大灣區創科/歷史文化交流團，行程包括參觀廣州天河區珠江東消防救援站，不單令他們擴闊眼界，也提升青少年的消防知識。在未來日子，羅主席指會和防火會其他委員，繼續從根本做起，做多點宣傳教育工作，為居民服務，低調做實事。