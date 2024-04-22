麥明詩一結婚即做最失敗舅母　黃雨勇闖主題公園

尋日（21日）黃色暴雨突襲香港，周日巨雨搞到大家都冇得去玩，清水灣更有水龍捲報告，就知天氣有幾惡劣。「十優港姐」麥明詩上個月下嫁飛機師老公盛勁為，佢因為「唧牙膏」式甫出結婚相而惹眾怒，不過好快佢又憑三吋不爛之舌重奪網友好感。估唔到尋日黃雨日，佢一早就約咗班親戚一家大細去主題公園，點知就撞正狂風暴雨，佢上載片段見到橫風橫雨吹到小朋友尖叫聲此起彼落，完全入唔到公園。

見佢以小背心上陣，同着晒雨褸嘅盛勁為好大對比，雖然因天雨關係冇得去玩，不過二人都笑到四萬咁口，麥明詩仲留言自嘲剛做舅母就失敗收場：「今日星期日難得約到成班親戚一家大細去主題公園，做個稱職嘅舅母帶兩個姨甥同動物say hi。出門口嘅時候啲雨落下落下，諗住大部份時間都係室內睇動物應該OK。點知自己過分天真，一到公園門口就狂風暴雨，搞到成班人好似走難咁款。唉剛做舅母就失敗收場，好彩有幾隻動物公仔氹住兩個小朋友話下次再嚟過。#打波先嚟落雨 #擇日重賽 #安全至上」而盛勁為就發揮搞笑本色，以經典廣告台詞留言：「唔通連個天都唔鍾意我？🥲」