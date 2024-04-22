「素」食原來幾有驚喜

經過多年宣傳，各位對素食的接受程度相當高，初入門者可以有更多選擇，素食者可以揀選的素食食材或地區美食亦變得豐富，近日繼有新開的素食餐廳登場，亦有限定新菜單推出，為大家帶來美味的素食。

貓貓陪食

坊間有很多貓Cafe，大多提供飲品和輕食，早前於深水埗開設的潮流素食餐廳，內有8隻緬因貓做店長，客人可一邊和貓咪互動，一邊品嘗新派素食。手作炭燒素牛肉漢堡拌脆炸薯條天貝，素牛肉用大豆製作，配天貝製作的薯條，富有口感。意式青醬菠菜野菌燴意粉以紫蘇葉和橄欖油享煮，食得健康。至於素吉列豬扒鮮茄蘆筍燴意大利飯，選用本地有機菜和鮮大豆腐皮製成素豬扒，香口美味。邊食邊和貓貓創造美好時光，身心都健康。

中東蔬食

中東菜系選擇大量香料和蔬果入饌，中環中東菜系餐廳近日推出多款以蔬食入饌的菜式，紅菜頭薄配紅菜頭鷹嘴蓉、焦糖乳清和辣椒粉等，味道清香。番紅花果仁煮飯內有番紅花紅莓果、杏仁和開心果等，口感豐富。其他還有加入提子乾和芫荽菠菜鷹嘴豆蓉的黃金香煮椰菜花、燒西蘭花和石榴烤茄子等菜式，吃時可配天然蔬果汁，如加入青瓜、菠菜和西柚甜酒的Green Garden，加石榴糖漿、生薑糖漿和橙汁等的Sunrise，及富波斯風味的Persian Peace等，清新又美味。

精選菜單

為呼應世界地球月，有酒店集團旗下的餐廳在4月推出不同的素菜，灣仔五星級酒店咖啡店推出多款純素的單點菜式，包括純素公司三文治、素肉丸意大利粉、素肉芝士漢堡包與伯爵茶豆乳奶凍等，配合選用檸檬頭尾部分製作的限定特飲Lemon Drop，既清新又能推動環保理念。北角五星級酒店頂層空中餐廳及酒店則推出現亞洲素食美饌，包括日本小青椒配香鬆及脆蒜、番茄沙律配泰式茄子莎莎醬及椰子羅勒、舞茸菇墨西哥玉米餅配醃辣椒、烤椰菜花扒配辣椒莎莎醬及韓式辣醬、烤舞茸菇配豆腐蓉及烤雞肉串和素食黃咖喱配豆腐及炒蛋麵等，讓客人有更多選擇。