Taylor Swift出新碟樂評人怕被死亡恐嚇唔敢落名

美國流行天后Taylor Swift新大碟《The Tortured Poets Department》（TTPD）日前推出後即惹來廣泛迴響，不過樂評人對她的新大碟評價反應兩極，更有雜誌表明因為怕樂評人自身安全篇新碟樂評不敢開名。

《TTPD》被英美多間傳媒包括《洛杉磯時報》、《NME》以及《滾石》雜誌等批評，其中權威音樂雜誌《NME》更表示：「少見的失誤，《TTPD》最終在瘋狂試圖回應批評者的努力中徒勞無功，儘管Taylor的地位已經很高。專輯缺乏迄今造就她職業生涯的真正有趣的轉變。」而美國有娛樂文化雜誌《Paste》刊出一篇沒掛名的樂評，編輯附註說明：「這一則樂評沒有署名，因為2019年當《Paste》對《Lover》作出評價時，作者收到許多不認同的讀者暴力威脅。我們在意我們員工的安全。」而那篇文亦是批評《TTPD》，並排該碟為Taylor入行以來最差專輯尾二位置。

另方面，新碟除了於美國之外亦於英國打破最暢銷紀錄，成為她入行以來第11張最暢銷大碟挑戰12張No.1大碟的美國天后麥當娜（Madonna），成為英國最多冠軍大碟的女歌手。此外，《TTPD》亦於英國賣出18萬張，成為今年至今最迅速銷量的大碟。