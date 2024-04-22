海洋公園動物大使　世界地球日呼籲公眾齊「走塑」

【營業資訊】為響應今年世界地球日主題「地球與塑膠」，並配合政府的最新環保措施，一班海洋公園動物大使享受動物護理員為牠們特製的環境豐容物和美食的同時，邀請大眾一起加入「走塑」行列。

人見人愛的海洋公園動物大使，包括大熊貓、小熊貓、狐獴、企鵝、斑海豹和眼斑水龜，齊齊在鏡頭前大展牠們的獨特魅力，為的是呼籲大眾一起為地球帶來正面影響。

推動環境保育的先鋒

海洋公園一直走在保育最前線，透過不同的保育、教育及倡議項目，把人和大自然連繫起來。於 2023 年成立的「海洋公園保育聯盟」，提供互動平台讓社區參與保育活動，當中旗艦項目之一「SGREEN」，全力推動減廢、回收和升級再造，發動學校和學生積極參與，共同建設可持續的未來。

拒絕使用即棄塑膠

香港海洋公園保育基金多年來積極提倡減少使用即棄膠塑製品，以拯救海洋及保育海洋生態，更帶頭發起「無飲管運動」和「無塑生活週」等深具影響力的活動，帶動社群在日常生活中減少使用即棄塑膠。

海洋公園亦不遺餘力減少塑膠廢物，例如自 2010 年起公園便停止主動提供飲管，在2021 年以可降解薯粉飲管替代塑膠飲管。海洋公園及水上樂園將由今天起（4 月 22 日）起停止於餐廳和小食亭提供即棄塑膠產品，改為使用更環保的蔗渣製飲管和竹製餐具。

加入響應世界地球日！

海洋公園邀請小朋友在今年地球日參與在高峰樂園「北極之旅」舉行的特別工作坊，一邊享受美術樂趣，一邊認識保護地球珍貴資源的迫切性。

訪客亦可趁世界地球日，在海洋公園展開一場非一般的大自然探索之旅！在由中國建設銀行（亞洲）呈獻的「鱷園」，大家可探訪最新加入公園的動物大使——早前在郊區被拯救的非原生鱷魚「百香果」，了解保護本地生物多樣性的重要。「本地河溪生態館」讓訪客認識多個本地物種，而「樹懶與好友」展館除了有可愛的樹懶和牠的朋友們等待和你見面，更詳盡介紹由國際自然保護聯盟（IUCN）編製的「瀕危物種紅色名錄」，藉以啟發大眾一起逆轉物種瀕危趨勢。

透過由可愛的動物大使與訪客交流、宣揚及鼓勵實踐行動，海洋公園希望與大眾共同邁向更潔淨、更綠化的未來。

海洋公園動物大使宣傳世界地球日