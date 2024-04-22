滕麗名不捨「細妹」蘇韻姿離「家」：唔左右佢決定！

藝人劉丹、滕麗名、林淑敏、古佩玲、張景淳、袁文傑等今日（22日）在將軍澳電視城為無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》之「愛·守護地球」宣傳活動。講到環保「走塑」滕麗名指已經習慣自己帶餐具多年，因近年到印尼潛水發現海洋生物大減，加上到日本滑雪氣溫竟然高達11度，令她更關注環保問題。「大小姐」林淑敏則覺得近期轉用的紙匙羹不夠硬，會自己準餐具及午餐。

講到滕麗名和林淑敏劇中妹妹蘇韻姿與弟弟鄭世豪相繼離巢，滕麗名說表示：「有同佢食飯，佢跳出comfort zone，都會唔捨得。（有冇畀意見佢？）唔好左右佢決定，佢確定再話我知。」

林淑敏亦不捨得鄭世豪離巢：「佢唱歌好叻，好多工作機會，我哋關係會一直維持，係一生一世。」問到兩人離巢會否令她們拍攝量增加，林淑敏則指有不少靚女新人加入，楊明也愈來愈搞笑，產生化學作用。

古佩玲表示指會減少買衫和捐出舊衣服支持環保，講到工作服裝多不多只穿一次？她說：「公司好環保，見過自己選港姐着過嘅衫，之後都有其他港姐着，自己亦有着其他人着過戲服，唔會介意。」

她又指與離巢的蘇韻姿食生日飯，大家因拍劇成為好朋友，不時會相約放狗，以及分享加拿大生活點滴，一解思鄉病。問到她現在是否融入「熊家」佔據蘇韻姿的房間？她笑說：「唔係，我都只係租客，依家只係霸住金城安（周嘉洛）間房。」