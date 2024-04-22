【靈感煮意】香滑茶濃焙茶雪糕

最近教了一課抹茶蒙布朗，內餡是抹茶雪糕，於是親手做給學生吃，捨不得要他們吃商製的，不是商製一定不好，只是他們走來我這裏學，也想給他們外面吃不到的。一直做，突然想起自己從未做過焙茶甜品，馬上動手寫一個，今次教大家！

今集的雪糕，最好用雪糕機製作，簡單講講原因吧！第一，雪糕機可透過動態冷凍將雪糕凝固，打入空氣之餘，阻止冰粒形成。第二，脂肪愈高，雪糕愈難產生冰粒。所以，如果做高脂雪糕，即會使用忌廉和蛋黃，可以不用雪糕機；反之，若想做低脂雪糕，就最好用雪糕機。

如想做低脂雪糕但又沒有雪糕機，可使用人手作動態冷凍，雖然仍會有冰粒，但可大大增加香滑口感。步驟如下︰

1. 先將雪糕液置雪櫃（雪菜雪肉一格）雪凍。

2. 將雪糕液放到玻璃容器，置冰格（雪雪糕一格），直至容器邊的雪糕液凝固。

3. 取出容器，用膠刮將已凝固的部分刮離開容器邊，用電動打蛋器以中慢速打勻及打入空氣，原盒放回冰格。

4. 重複2和3三至四次。在往後的次數，由於雪糕的溫度隨時間降低，容器邊凝固的部分亦會愈多，打勻後雪糕會呈軟雪糕狀，做到這裏便可停止，在關上容器蓋以蓋一張廚房紙吸倒汗水。

5. 將雪糕雪至想要的硬度，即可享用。

材料（4~6球）

第一份全脂牛奶 40克

焙茶粉 12克

黑糖 40克

粟粉 8克

第二份全脂牛奶 200克

楓糖漿 15克

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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