吳尊現身上海賽車場竟然冇人認出　網友：以為郭富城長高了

現年44歲嘅藝人吳尊，素有「汶萊王子」及「愛稱號」之稱嘅佢，唔止人品好，高大威猛嘅外形更係冧暈唔少粉絲，出道多年人氣都高踞不下。近年舉家移居到上海嘅佢，亦不時出演綜藝節目，喺內地有着高企知名度，而向來對賽車情有獨鍾嘅佢，日前更現身上海舉辦嘅一級方程式（F1）賽車比賽，點知冇人認得出，更有女網友喺社交網分享道：「上海F1都沒人認得出吳尊麻？」

而從網友分享嘅片段可見，當日戴住黑超嘅吳尊，身穿皮褸襯一條墨綠色長褲，打扮條閒得嚟又入型入格，雖然整體望落帥氣十足，但身邊穿梭嘅路人似乎對呢位明星都冇乜反應，引嚟女網友向身邊友人疑惑道：「是吳尊嗎？」經過再三確認先驚訝道：「真的是喔！」隨着片段曝光，引嚟唔少網友留言道：「四十幾歲的男人了還保持這樣的顏值這樣的身材真不容易，走在人群中也是很顯眼的一位。」、「以前是花美男，現在是型男。」、「是真的帥呀，這麼多年」、「精緻的男人！」；除咗有網友對吳尊凍齡有道讚不絕口外，甚至仲有認唔出嘅網友留言道：「以為郭富城長高了！」、「剛轉身確實像郭富城！」