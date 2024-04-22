溫拿阿倫阿B最紅　其他3個會眼紅？

由藝人黎芷珊主持的全新節目《芷珊約您》昨晚（21日）開播。芷珊這次將挑戰難度推出記錄式訪談節目，並廣邀在樂壇舉足輕重的7位代表人物/組合，貼身直擊7個不同風格的世界巡迴演唱會。

第一集由譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、陳友、彭健新及葉智強組合而成的溫拿樂隊打響頭炮做嘉賓，芷珊除了直擊五人在澳門的告別巡唱綵排及上台前的關鍵時刻外，還跟五子到吉隆坡見證他們連串告別巡場宣傳活動。溫拿屹立多年，最為人津津樂道的除了是一首又一首的名曲外，還有五人的兄弟情。

五子之中，由於阿倫及阿B較受歡迎，二人在溫拿出道不久已獲各方邀請作單飛發展，為了顧及其餘三位好兄弟而一直未有行動，陳友接受芷珊單對單訪問時便娓娓道來溫拿為何在1978年時決定嘗試各自發展，陳友說：「嗰兩個靚仔小鮮肉好多人搵佢哋獨立發展嘛，咁你走咗隊band點呢？我覺得佢哋有難處嘅，咁我哋三個（陳友、健仔及智強）咪商量話不如停吓，各有各做啲嘢先啦，幾年後睇吓係咪再聚埋啦，唔通三十歲仲彈結他咩，係咪應該搵啲自己各自嘅事業呢？大家好兄弟，有啲嘢唔好等佢講，大家明吖嘛。」

芷珊再追問陳友見到同隊有其他隊員更受歡迎會否感到唏噓時，陳友說：「睇你執咗咩籌，咁你執咗支打鼓籌，你咪認住支打鼓籌。唱歌嘅係front man，一定要有咁嘅條件，就係睇起上嚟好舒服、可以吸引到萬千擁躉嘅。自己要問番自己有冇呢啲條件先？我覺得我後生嗰時就冇（呢啲條件）嘅。」芷珊還追問了阿倫與阿B的樂迷會否不和，對此阿倫即收起一貫的頑皮嚴肅謂：「我哋會教導佢哋，我哋係一隊band嚟，鍾意我要愛屋及烏。」阿B則謂：「跟咗好多年嘅fans，就冇分鍾意邊個邊個喇。」

無所不談的五子，提到阿B於2002年面對經濟難關時，阿倫坦言當時其餘四子都想盡辦法想幫阿B渡過難關：「我哋成班有諗過不如我哋開演唱會同佢搞掂佢啦，但阿B就話唔使。」阿B在旁即接着說：「發生咗事情就面對啦，佢哋係好有心想幫我呢件事，但我自己嘅事應該自己承擔，就算係幫我，都冇理由佢哋咁辛苦嚟幫我。」