伸縮抓拍王　飛車都影到？

近年Huawei好喜歡突發出新機，日前又「故技重施」於內地開賣全新Pura 70系列，當中又Pura 70 Ultra最受注目。首先三角形相機模組已十分搶Fo，同時它的5,000萬像素主攝鏡頭採用了旋轉伸縮設計，足以應付30萬次伸縮，最正是每次啟動都伴隨機械聲，帶來專業相機的體驗感。主鏡頭另內置1吋大感光元件，搭配F1.6大光⁠圈及位移防抖震術，廠方測試300km/h飛車也能清晰捕捉，難怪會被Fans譽為「抓拍王」。

其餘兩顆鏡頭則是4,000萬像素超廣角及5,000萬像素微距長焦鏡頭，支援3.5倍光學變焦、100 倍數碼變焦、 5cm超近對焦及4K高清錄影。其他配套包括6.8吋120 Hz LTPO屏幕、100W快充5,200 mAh電池等，並採用自家製Kirin 9010十二核心處理器，容量統一16GB RAM及512GB/1TB ROM。顏色有綠、棕、白、黑色，全部機背加入星芒紋，高貴得來仲改善手感。此機售價9,999人民幣起，在內地開售到一分鐘已經售罄，想率先擁有就留意水貨了！

同場加映︰DXOMARK高分之選

同期HONOR Magic6 Pro亦以抓拍為賣點，此機在DXOMARK的手機拍攝評測中獲得最高分;其5,000萬像素主攝鏡頭內置鷹眼系統，可智慧識別場景，自動調節f/1.4至f/2.0可變光圈，影相快而準得來仲有自然的景深效果。另具備1.8億像素潛望式長焦及5,000萬像素超廣角鏡頭，支援2.5倍光學變焦、100倍數字變焦及122°超廣角拍攝。其他Spec包括6.8吋OLED屏幕、S8 Gen 3處理器、100W快充5,600mAh電池、IP68防水防塵等，並支援「任意門」AI功能，拖放文字或相片至相關App即能快速出Post、導航或找尋資料。